 5 alimente bune pentru femei 

Să mâncăm mai multe lactate, pentru aportul de calciu

Calciul ajută la menținerea oaselor și a dinților puternici, contribuind, de asemenea, la funcționarea normală a nervilor și a mușchilor. Are o importanță sporită pentru femei, deoarece, în comparație cu bărbații, acestea au un risc mai mare de osteoporoză, mai ales odată cu avansarea în vârstă. Potrivit statisticilor, o femeie din 10 are rezerve insuficiente de calciu. Consumă cu încredere lapte, brânză de vaci, iaurt, dar și iaurturi din soia îmbogățite cu calciu. Dintre brânzeturi, parmezanul este cel mai bogat în calciu. Însă nici tofu nu se lasă mai prejos. De asemenea, conservele de hering sau de sardine pot reprezenta surse bune, ca și spanacul, pătrunjelul, rucola, migdalele.

Pește gras, pentru piele și creier

Nu întâmplător auzim din ce în ce mai des în ultima vreme despre grăsimile benefice (sună paradoxal, dar este cât se poate de adevărat!) și în mod special despre acizii graşi Omega-3. Au un rol protector în urma interacțiunii cu razele ultraviolete și s-a demonstrat chiar că scad cu aproape 30% riscul de dezvoltare a leziunilor precanceroase ale pielii. Sardinele, pe care le găsești în conserve la orice supermarket, sunt bogate în Omega-3, fiind urmate îndeaproape de somonul sălbatic. Te poți baza, de asemenea, pe consumul de ton, midii, păstrăv, macrou şi hering. Îți recomand să treci acești pești pe lista ta de cumpărături mai ales acum, în sezonul rece, pentru că acizii grași ajută și la ridicarea nivelului de hidratare al pielii. Vei avea astfel o piele mai elastică, mai frumoasă și mai strălucitoare.

Fructe uscate, pentru potasiu şi magneziu

Cu ajutorul magneziului, organismul nostru transformă zahărul în energie, iar participarea sa la metabolizarea glucozei permite menținerea unui nivel optim de zahăr în sânge. Are un rol complex la nivelul sistemului osos, sprijinind fixarea calciului și prevenind demineralizarea oaselor şi osteoporoza. Și asta nu este tot. Magneziul combate oboseala, stările de anxietate și de nervozitate, migrenele. Potasiul ajută la buna funcționare a creierului și a mușchiului cardiac, dar este responsabil și pentru eliminarea eficientă a toxinelor din organism. Contribuie la o gândire limpede, concentrare și memorie.

Fructele uscate – prunele, merele, stafidele, curmalele, smochinele, caisele, goji, afinele, merișoarele etc. – sunt o sursă minunată de minerale esenţiale, precum potasiul şi magneziul. Spre exemplu, 100 de grame de caise uscate conţin o cantitate de cinci ori mai mare de potasiu decât cele proaspete. Consumă-le cu moderație amestecate cu iaurt și cu cereale integrale la micul dejun sau pur și simplu ca gustare între mese. Îți vor potoli rapid pofta de dulce, aducându-ți în același timp beneficii pentru sănătate și o stare generală de bine.

Semințe de in, pentru efectele anticancerigene

Cancerul de sân, cel ovarian sau uterin sunt asociate cu existența unor compuşi în organism. Cercetătorii în domeniul nutriției au descoperit ce rol extraordinar au compușii din plante numiți lignani în menținerea echilibrului hormonal, având astfel o contribuție esențială la sănătatea femeilor. În situațiile în care nivelul de estrogen din corp este prea ridicat, lignanii au capacitatea de a reduce activitatea receptorilor de estrogen din corp. Însă și în cazul în care estrogenul are un nivel scăzut pot interveni, ducând la creșterea acestuia și la restabilirea echilibrului hormonal. Studiile arată că riscul de cancer de sân scade proporțional cu nivelul de lignani din corp.

Dar ce alimente te pot ajuta să ai acces la efectele benefice ale acestor polifenoli? În primul rând, îți recomand să le acorzi o mare atenție minusculelor semințe de in sau de chia. Acestea conțin lignani într-o proporție de 100 de ori mai mare decât orice altă sursă vegetală și se regăsesc pe lista celor mai puternice alimente cu rol în prevenirea cancerului de sân. De asemenea, și semințele de mac sau de susan au lignani în compoziția lor. Zdrobește-le în prealabil pentru a le crește rata de asimilare. Le poți amesteca simplu în iaurt, le poți presăra în salate sau le poți folosi la condimentarea diverselor preparate de legume.

Și căpșunile, caisele, varza, broccoli, soia sau cerealele integrale conțin lignani, deci o alimentație colorată, din surse vegetale variate, se dovedește încă o dată cheia bunăstării pentru organism.

Ardei gras, pentru vitamina C

Vitamina C are un rol important în întărirea sistemului imunitar și în prevenirea bolilor cardiovasculare sau a cancerului. Datorită proprietăților sale antioxidante, protejează celulele corpului de acțiunile distructive ale radicalilor liberi. Este implicată în sinteza adrenalinei, a noradrenalinei și a dopaminei. De asemenea, este responsabilă de producția de colagen, pe care îl întâlnim nu numai în piele, ci și în oase, intestine, vase de sânge, tendoane, ligamente, mușchi, organe. Corpul uman nu poate însă să sintetizeze singur vitamina C, de aceea pentru aportul necesar ne bazăm pe alimentație, iar ardeiul gras are de două ori mai multă vitamina C decât citricele. Iar ardeiul iute roşu conţine cu 300% mai multă vitamina C decât o portocală.