Antrenament pentru creier: 4 obiceiuri zilnice care te protejează de demență

Experții explică faptul că există câteva obiceiuri simple care pot îmbunătăți memoria și, pe termen lung, pot contribui la protejarea creierului împotriva demenței.

Specialiștii spun că nu este suficient doar să înveți informații, ci trebuie să le folosești. Informația devine valoroasă doar atunci când este aplicată. Paradoxal, atunci când înveți lucruri exact în momentul în care ai nevoie de ele, le vei reține mai bine și îți vei antrena creierul, scrie yourtango.com

Există două tipuri de memorie:

memoria formată conștient, prin efort;

memoria formată inconștient, prin experiențe.

Memoria conștientă este stocată în hipocamp – de exemplu, atunci când repeți un nume în minte ca să nu îl uiți. Memoria formată prin experiențe este stocată în neocortex și este mult mai puternică, pentru că este legată de emoții și contexte reale.

Iată cele 4 obiceiuri mici care îți pot proteja creierul:

1. Repetiția la intervale (efectul „spacing”)

Repetarea unei informații imediat după ce ai aflat-o nu este suficientă. Creierul are nevoie de pauze pentru a fixa informația. De exemplu, dacă repeți o informație după câteva zile, o vei reține mult mai ușor. Acest lucru se numește „spacing effect” și este una dintre cele mai eficiente metode de memorare.

2. Pauzele ajută memoria

Creierul tinde să își amintească lucrurile neterminate. Acest fenomen se numește efectul Zeigarnik. De aceea, atunci când iei o pauză după ce ai învățat ceva dificil, creierul continuă să proceseze informația în subconștient, iar soluțiile pot apărea mai târziu, uneori chiar a doua zi.

3. Împarte informația în bucăți mai mici

Un șir lung de numere este greu de reținut, dar dacă îl împarți în bucăți mai mici și îl legi de ceva familiar, devine mult mai ușor de memorat. Creierul reține mai ușor informațiile care au sens și sunt legate de ceva personal.

4. Metoda „palatul memoriei”

Această metodă presupune să îți imaginezi un loc familiar, cum ar fi casa ta, și să „așezi” în minte informațiile pe care vrei să le ții minte în diferite locuri. Când vrei să îți amintești ceva, refaci mental traseul și îți amintești informațiile. Creierul reține mai ușor lucrurile care sunt legate de imagini, locuri și emoții.

Specialiștii spun că creierul reține mai bine informațiile care sunt importante, emoționante, surprinzătoare sau noi, motiv pentru care asocierea informațiilor cu imagini sau locuri familiare funcționează atât de bine.

Aceste obiceiuri simple, aplicate zilnic, pot ajuta la menținerea memoriei, la îmbunătățirea concentrării și la reducerea riscului de declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.