Avertismentul dur al unui medic nutriționist din România. Ce alimente ieftine trebuie să fie evitate

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a avertizat printr-un mesaj trimis pe Facebook asupra pericolului reprezentat de unele alimente.

„Tot ce e ultraprocesat trebuie evitat”, a transmis specialista care folosește drept argument in studiu realizat de prestigioasa revistă medicală The Lancet. Rezultatele oferă cea mai dură evaluare de până acum asupra alimentelor ultraprocesate, acuzându-le de numeroase afecțiuni cronice și de o degradare accelerată a calității dietei la nivel mondial.

„Studiul The Lancet trece în revistă peste 100 lucrări științifice și conturează o imagine îngrijorătoare: UPF-urile (prescurtarea de la Ultra Processed Food) afectează întregul organism și nu este vorba doar de nutrienți, ci de modul în care aceste alimente sunt proiectate, produse, ambalate și consumate. Răul provocat de alimentele ultra-procesate nu vine doar din ingredientele enumerate pe etichetă, ci și din alți factori precum: structura alimentelor, deseori distrusă prin procesări industriale, digestibilitatea excesiv de rapidă, conținutul scăzut de fitonutrienți, textura moale, care nu necesită mestecare și accelerează ingestia”, a scris Mihaela Bilic.

Unul dintre realizatorii studiului arată că majoritatea alimentelor ultraprocesate nu mai seamănă deloc cu ingredientele originale, iar acest lucru schimbă modul în care sunt absorbite și folosite caloriile în organism. De aceea, există riscul apariției unor boli.

„Studiul The Lancet arată asocierea puternică între consumul de UPF și apariția unor probleme grave de sănătate: obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, boli renale cronice, boala Crohn, depresie. Cercetătorii au comparat diete cu același număr de calorii și aceiași macronutrienți, iar rezultatul a fost șocant: persoanele care consumau UPF-uri mâncau mai mult, stimulate fiind de gustul intens al alimentelor procesate industrial. La final, cântarul a arătat o creștere în greutate, chiar și în condiții controlate”, a adăugat medicul român.

Cele peste 100 de studii realizate au ajuns la concluzii similare și au arătat o relație clară de tipul „cu cât consumi mai mult, cu atât riscul este mai mare”, a explicat Bilic. Deși dovezile nu stabilesc o cauzalitate absolută, cercetătorii spun că situația este „îngrijorător de coerentă”.

Concluziile lovesc direct în marile companii de produse preambalate și ar putea deschide calea unor reglementări fără precedent, mai ales că în lume a crescut consumul alimentelor în discuție.

„Cea mai alarmantă concluzie a celor de la Lancet este schimbarea obiceiurilor alimentare la nivel global. Între 2007 și 2022, consumul de UPF-uri a crescut accelerat în țările cu venituri mici și medii. Produsele ultra-procesate devin o obișnuință și înlocuiesc preparatele culinare tradiționale bazate pe ingrediente simple și curate. Rezultatul este previzibil: mai puține proteine de calitate, mai puține fibre, mai puțini fitonutrienți benefici și aport crescut de aditivi controversați. UPF-urile sunt concepute intenționat pentru a fi irezistibile, ieftine, ușor de preparat. De aici și consumul exagerat, care generează probleme de sănătate semnalate în sute de studii. Aceste produse concurează cu preparatele tradiționale și, din păcate, câștigă tot mai mult teren”, a precizat Mihaela Bilic.

(sursa: Mediafax)