Ayahuasca, decoctul care purifică mintea

„Ayahuasca, preparat riguros investigat din punct de vedere științific, conține inhibitori ai enzimelor care degradează neurotransmițătorii, ducând la creșteri ale nivelului serotoninei, dopaminei și noradrenalinei”, apreciază cercetătorul brazilian Sidarta Ribeiro, doctor în neuroștiințe și autorul lucrării științifice „Oracolul nopții” (Editura Humanitas, 2025). Dar să desfacem firul în patru, tema este generoasă și captivantă: „Numită și hoasca, daime, yagé sau pur și simplu «liana», ayahuasca e folosită în scopuri curative și divinatorii de populațiile indigene din bazinele fluviilor Amazon și Orinoco. Unul dintre efectele cele mai caracteristice ale ayahuascăi (deși nu unul comun) este miração, o stare de viziune-acțiune dominată de experiențe vizuale puternice în pofida faptului că are loc cu ochii închiși, cu imagini la fel de vii ca și realitatea însăși, doar că fantastice, pline de simbolism și de prezența profundă, colorată și strălucitoare a unor animale, plante, creaturi zoomorfe, spirite ancestrale și divinități al căror scop este de a sfătui și a vindeca”.

Un sentiment extatic de eliberare

Sună bizar și incredibil? Aveți răbdare: „Chiar și atunci când nu apar viziuni vii, consumul de ayahuasca provoacă o purificare spirituală sau psihică, ce include retrăirea unor acțiuni din trecut și o autocritică severă. Această purificare mintală este deseori însoțită (și poate declanșată) de o purificare fiziologică sub formă de vomă și diaree, urmată adesea de un sentiment extatic de eliberare. Aceste efecte nu sunt surprinzătoare, dat fiind că aproape toți receptorii de serotonină sunt localizați în tractul gastrointestinal. Tehnica ingerării băuturii și purificarea ulterioară, combinată cu sincretismul religios între credințele indigene, africane și creștinism, face din religiile care folosesc ayahuasca un spațiu cultural eficient pentru reprezentarea, în plin secol XXI, a ciclului moarte-renaștere, la care specia a râvnit dintotdeauna”.

Experimente de pionierat

Pe firul cercetărilor: „Asemănarea izbitoare dintre experiența vizuală a visării și mirajele induse de ayahuasca l-a condus pe farmacologul catalan Jordi Riba, pe atunci la Institutul de Cercetări Biomedicale Sant Pau din Barcelona, iar mai târziu la Universitatea din Maastricht, la efectuarea unor experimente de pionierat asupra transei induse de această băutură”. Limpede: „Folosind electroencefalografia pentru a înregistra undele cerebrale înainte și după consumul de ayahuasca, Riba și echipa lui au pus în evidență o creștere a puterii undelor cerebrale rapide în paralel cu o reducere a puterii undelor cerebrale lente. În comparație cu fazele somnului, starea cerebrală indusă de ayahuasca e mai apropiată de somnul REM decât de somnul cu unde lente. Faptul acesta, precum şi asemănarea dintre vise și miração, ridică următoarele întrebări fundamentale: Ce zone ale creierului sunt activate după consumul de ayahuasca? Ayahuasca mărește puterea imaginației?”.

Două sarcini consecutive

În continuare: „Motivat de aceste întrebări, neurologul brazilian Dráulio de Araújo, colegul meu la Universitatea Federală din Rio Grande do Norte, a coordonat un studiu al activității creierului sub efectele ayahuascăi, centrat pe capacitatea de a imagina obiecte vizuale. Activitatea cerebrală a fost măsurată prin rezonanță magnetică funcțională în timpul executării a două sarcini consecutive: percepția vizuală cu ochii deschiși și imaginația vizuală cu ochii închiși. Protocolul a fost inspirat de un studiu clasic efectuat de neurologul american Stephen Kosslyn, pe atunci la Universitatea Harvard, în care a demonstrat că imaginarea unor obiecte vizuale activează cortexul vizual primar proporțional cu efortul mintal depus”.

Reorganizarea activității cerebrale

Tot aici: „Comparând datele înainte și după consumul de ayahuasca, se observă o creștere a activității creierului în diverse zone ale cortexului cerebral aflate în legătură cu vederea, recuperarea amintirilor episodice și imaginația intențională și anticipativă. Nu numai că zonele vizuale corespund cu regiunile activate în timpul viselor sau al halucinațiilor psihotice, dar activitatea în zona vizuală primară, regiunea corticală cea mai apropiată anatomic de retină, a prezentat o corelație puternică cu simptomele similare psihozei experimentate după consumul de ayahuasca. În plus, s-au produs schimbări semnificative în relațiile dintre diferitele părți ale creierului, dezvăluind o reorganizare funcțională majoră a activității cerebrale. Rezultatele sugerează că efortul activ depus pentru a vedea cu ochii închiși - cu intenția de a imagina - produce în fapt, sub influența ayahuascăi, senzația de a vedea cu claritate o scenă imaginară”.

Cuvântul ayahuasca, originar din limbile quechua vorbite în Anzi, se referă atât la vița B. caapi, cât și la infuzia psihotropă obținută din aceasta, iar numele său înseamnă „liana sufletului”.

