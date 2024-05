Manipularea emoțională - cum se poate vindeca un bolnav închipuit 

„Mentalitatea de victimă este o modalitate de a privi viața, o orientare automată către sentimente de nedreptățire. Această mentalitate îi face pe oameni să se simtă lipsiți de putere în fața circumstanțelor și să se asigure că, orice s-ar întâmpla, niciodată nu este vina lor (inclusiv trăsăturile de personalitate pe care nu au capacitatea de a le schimba în ei înșiși)”, opinează Angela Nuțu, psihoterapeută. Facem loc, mai departe, lecției: „Mentalitatea de victimă este convingerea că, în orice situație dată, ești victimă. Este percepția și concluzia pe care o tragi în cazul în care te plasezi ca victimă și pe alții ca făptuitori.”

Etichete urâte

„În 20 ani de practică, am învățat că două lucruri nu îi plac niciunui om: să fie etichetat drept victimă și să interacționeze cu una. Să fie limpede: există o diferență între a fi cu adevărat victimă a unei traume sau a unui eveniment tragic și a trăi cu o mentalitate de victimă (o atitudine sau dispoziție care determină modul în care o persoană vede, răspunde și interpretează situațiile). Am întâlnit mulți oameni care au trecut prin traume și care au depus și depun astăzi eforturi pentru a duce o viață normală. Sunt, de altfel, ușor de recunoscut - niște luptători.”

Semne

Dar cum îi recunoaștem pe ipohondri, pe bolnavii închipuiți? Din nou Angela Nuțu: „Semnele unei mentalități de victimă sunt clare: persoana respectivă dă mereu vina pe alții pentru problemele și dificultățile tale; are o perspectivă negativă asupra vieții, anticipând și așteptând rezultate negative; este întotdeauna în căutarea validării, atenției și simpatiei celor din jur; fuge de responsabilități și îi lasă pe alții să decidă în locul ei; are constant sentimente de neputință, lipsă de putere și de control; se autocompătimește; are o rezistență mare la schimbare etc.”

(Co)dependențe

Cum ajunge un individ să devină victimă? Care-s contextul, resortul, cauza? „O mare parte din modul în care gândești și acționezi ca adult este rezultatul credințelor pe care le-ai creat despre tine și despre lume în timpul copilăriei. Dacă ai fost crescut și învățat cu o mentalitate de victimă, asta vei deveni. Mai ales dacă ai avut părinți/îngrijitori anxioși sau cu diverse dependențe.” În completare: „Copiii crescuți de părinți cu probleme emoționale sau dependențe sunt adesea victime ale abuzului și/sau neglijării, ceea ce îi face să simtă că lumea nu este un loc sigur. Chiar dacă în cele din urmă cresc și pot avea grijă de ei înșiși, rămân totuși cu acel sentiment de nesiguranță, mai ales atunci când sunt într-o relație. Uneori, acești indivizi cresc pentru a deveni codependenți în relații.”

Remedii

Mai pot fi îndreptate astfel de comportamente? „Dacă realizezi că ești prins într-o mentalitate de victimă, există câțiva pași prin care poți încerca să aduci schimbări pozitive în propria viață și a celor dragi.” Anume? „Trebuie să identifici gândurile și comportamentele negative, să fii conștient de ele. Apoi, trebuie să înțelegi aceste modele de gândire. Altfel, nu le vei putea schimba. E musai să înveți să devii responsabil, să-ți iei viața în propriile mâini. Nu-i ușor, e nevoie de suport. Caută-l! Nu ezita să ceri ajutor familiei, prietenilor, unui profesionist în domeniul sănătății mintale. Terapia cognitiv-comportamentală poate fi utilă în schimbarea gândirii și comportamentelor asociate cu mentalitatea de victimă.”

Concluzia

Mai mult: „Stabilește obiective realiste și abordează-le cu mici pași. E important să dezvolți o mentalitate de creștere și să fii dispus să îți asumi riscuri și să înveți din eșecuri. Fii atent la limbaj! Înlocuiește cuvintele negative cu afirmații pozitive și încurajatoare. Fii atent la modul în care vorbești cu tine însuți și începe cu transformarea dialogului intern!” Concluzia: „Depășirea unei mentalități de victimă necesită o combinație de conștientizare de sine, introspecție și angajament față de creșterea personală. Prin recunoașterea și contestarea modelelor negative de gândire, asumarea responsabilității pentru acțiunile proprii, căutarea suportului din partea celor din jurul tău, e posibil să te îndepărtezi treptat de mentalitatea de victimă.”

