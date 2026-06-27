Cum faci față caniculei: opt recomandări ale specialiștilor

Specialiștii recomandă adaptarea programului zilnic și a obiceiurilor pentru a reduce efectele caniculei asupra sănătății, potrivit The Independent.

Iată opt recomandări pentru a face față caniculei, inspirate din modul în care locuitorii țărilor mediteraneene se adaptează temperaturilor ridicate.

1. Evită activitățile solicitante în orele de vârf

Între orele 11:00 și 17:00, căldura atinge cele mai ridicate valori. Dacă este posibil, programează activitățile fizice dimineața sau seara și acordă-ți o pauză la prânz.

2. Consumă alimente ușoare și hidratante

Mesele grele solicită organismul în perioadele caniculare. Alege salate, fructe, legume, iaurt, pește și mâncăruri care nu trebuie pregătite la temperaturi ridicate. Evită excesele de grăsimi și alimentele foarte condimentate.

3. Caută umbra ori de câte ori ieși afară

Expunerea directă la soare trebuie limitată. Folosește-te de umbrele, copaci, copertine sau alte spații umbrite și evită deplasările inutile în orele cu radiație solară intensă.

4. Renunță la plajă în mijlocul zilei

Specialiștii atrag atenția că bronzul obținut între orele prânzului crește riscul de arsuri și afectează sănătatea pielii. Dacă mergi la mare sau la piscină, evită expunerea prelungită la soare între orele 11:00 și 17:00.

5. Răcorește-te cât mai des

Un duș călduț, spălarea feței și a mâinilor sau folosirea unor pulverizatoare cu apă pot reduce disconfortul provocat de temperaturile ridicate. În zilele foarte calde, orice metodă de răcorire ajută organismul să suporte mai bine canicula.

6. Petrece timpul în locuri bine ventilate

Dacă nu ai aer condiționat acasă, încearcă să petreci câteva ore în spații publice răcoroase, precum centre comerciale, biblioteci sau alte clădiri climatizate. Aerisește locuința dimineața devreme și seara, când temperaturile scad.

7. Poartă haine lejere și deschise la culoare

Îmbrăcămintea din in sau bumbac permite pielii să respire și reduce senzația de disconfort. Completează ținuta cu o pălărie cu boruri largi și ochelari de soare cu protecție UV.

8. Hidratează-te constant

Bea apă pe tot parcursul zilei, chiar dacă nu simți senzația de sete. Evită consumul excesiv de alcool și băuturi cu mult zahăr, deoarece pot favoriza deshidratarea.

Persoanele în vârstă, copiii mici, femeile însărcinate și cei care suferă de boli cronice sunt cei mai expuși riscului de insolație și deshidratare.

La apariția unor simptome precum amețeli, dureri de cap, greață sau stare de confuzie, este recomandată mutarea într-un loc răcoros și solicitarea asistenței medicale, dacă starea persoanei nu se ameliorează.

Respectarea unor măsuri simple poate reduce semnificativ efectele caniculei și poate preveni complicațiile provocate de temperaturile extreme.

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(sursa: Mediafax)