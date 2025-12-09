Ce medicamente NU trebuie să iei niciodată împreună cu vitamina D

Totuși, specialiștii atrag atenția: administrată împreună cu anumite medicamente, vitamina D poate provoca reacții nedorite sau chiar periculoase.

Deoarece obținerea vitaminei D din alimentație și expunerea la soare nu este întotdeauna suficientă, suplimentele devin necesare. Însă, înainte de a le lua, este esențial să cunoști posibilele interacțiuni cu tratamentele pe care le urmezi, scrie medicool.ro.

Farmaciștii consultați de EatingWell explică ce medicamente nu se combină bine cu vitamina D și de ce.

1. Diuretice tiazidice (pentru hipertensiune)

Pacienții cu hipertensiune arterială primesc adesea diuretice tiazidice, precum hidroclorotiazida. Aceste medicamente cresc retenția de calciu în organism.

Administrarea concomitentă cu vitamina D poate duce la niveluri periculos de mari ale calciului, provocând:

greață

confuzie

aritmii cardiace

Farm. Lauren Smith avertizează că monitorizarea este obligatorie.

2. Corticosteroizi (ex. prednison)

Corticosteroizii sunt folosiți pentru boli inflamatorii și autoimune.

Aceștia pot reduce absorbția și eficiența vitaminei D, ceea ce poate duce în timp la:

scăderea nivelului de calciu

fragilizarea oaselor

De multe ori, medicul recomandă vitamina D alături de corticosteroizi, dar numai sub supraveghere strictă.

3. Medicamente anticonvulsive

Fenitoina, fenobarbitalul și alte anticonvulsivante accelerează metabolizarea vitaminei D în organism.

Rezultatul? Niveluri scăzute de calciu și risc crescut de osteoporoză.

„Aceste medicamente fac vitamina D mai puțin eficientă”, explică Smith.

4. Glicozide cardiace (ex. digoxin)

Vitamina D crește absorbția calciului, iar un exces de calciu devine periculos pentru pacienții care iau digoxin.

Risc crescut de toxicitate cardiacă, manifestată prin tulburări grave ale ritmului inimii.

Farmaciștii recomandă prudență maximă în această asociere.

5. Inhibitori ai lipazei (ex. orlistat)

Aceste medicamente reduc absorbția grăsimilor, dar afectează și absorbția vitaminelor liposolubile, precum vitamina D.

Vitamina D administrată simultan cu orlistat poate avea o eficiență scăzută.

Specialiștii recomandă administrarea suplimentului la cel puțin două ore distanță față de medicament.

6. Sechestranți ai acizilor biliari (pentru colesterol)

Medicamente precum colestiramina pot bloca absorbția vitaminei D.

Este necesară separarea administrării:

vitamina D cu 1–4 ore înainte sau

4–6 ore după tratamentul prescris.

De ce este important să ceri sfatul medicului?

Deși vitamina D pare un supliment banal, ea poate modifica niveluri critice ale calciului din organism și poate interfera cu efectele medicamentelor uzuale.

Farmaciștii recomandă:

verificarea tuturor tratamentelor înainte de a începe suplimentarea

monitorizarea periodică a nivelului de vitamina D și calciu

consult medical dacă apar simptome neobișnuite

Lista medicamentelor cu potențial de interacțiune nu este completă, motiv pentru care este esențial să discuți cu medicul sau farmacistul înainte de administrare.