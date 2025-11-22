Cercetătorii au descoperit alimentul minune pentru slăbit, în doar 4 săptămâni

Nucile au un conținut ridicat de fibre insolubile, grăsimi polinesaturate și proteine.

Dacă încercați să slăbiți, prima reacție ar putea fi să vă gândiți la alimentele pe care nu le mai puteți consuma. Însă cercetările științifice au demonstrat în repetate rânduri că acest tip de gândire nu funcționează, cel puțin pe termen lung.

O analiză științifică a examinat 31 de studii privind dietele pe termen lung. Deși oamenii pierd adesea între 5 și 10% din greutatea inițială, majoritatea ajung să recâștige mai mult decât au pierdut. Cercetătorii spun că este greu să fii consecvent când nu te poți bucura niciodată de alimentele care îți plac.

Se pare că ceea ce funcționează mai bine este să te concentrezi pe alimentele pe care le poți consuma, în loc să te concentrezi pe cele interzise.

Un studiu din 2025 publicat în Nutrients a descoperit că persoanele care consumau 45 de grame de nuci pe zi (aproximativ ⅓ cană) au înregistrat o scădere semnificativă a circumferinței taliei în patru săptămâni. Deși studiul a fost de mică amploare (a inclus doar 22 de persoane), rezultatele sunt demne de remarcat.

Dr. Karol Watson, cardiolog și profesor de medicină la David Geffen School of Medicine de la UCLA, explică că nucile au un conținut ridicat de fibre insolubile. „Acest lucru poate contribui la sănătatea inimii prin limitarea creșterii în greutate, îmbunătățirea microbiomului intestinal și limitarea inflamației", spune ea.

Fibrele insolubile nu se dizolvă în apă și trec prin sistemul digestiv aproape intacte, adăugând volum scaunului. Acestea sunt diferite de fibrele solubile, care formează o substanță gelatinoasă ce încetinește digestia și ajută la scăderea colesterolului.

Citește pe Antena3.ro Un afacerist din Oradea a pus sechestru pe Salina Turda. Ce se va întâmpla cu obiectivul turistic

Dr. Asimin Cheema, medic internist și cardiolog la Your Doctors Online, spune că fibrele insolubile din nuci ajută și la scăderea colesterolului LDL.

„Nucile conțin fibre solubile, care acționează ca un burete în sistemul digestiv. Pe măsură ce alimentele trec prin intestin, acest burete din fibre absoarbe particulele de colesterol, împiedicându-le să intre în fluxul sanguin”, explică el.

Nucile conțin și grăsimi polinesaturate și proteine, două substanțe nutritive care saciază. Acest lucru înseamnă că gustările cu nuci te vor sătura mai mult decât gustările ultra-procesate.

Dr. Marschall S. Runge, fost vicepreședinte executiv pentru afaceri medicale și director executiv al Michigan Medicine, recomandă consumarea lor cu moderație și în locul alimentelor cu conținut caloric ridicat, în loc să le adăugați pur și simplu la dieta existentă, conform Parade.

Menținerea unei greutăți sănătoase scade riscul de boli cardiovasculare. Dar consumul regulat de nuci poate beneficia sănătatea cardiovasculară și prin alte mecanisme.

Dr. Cheema spune că grăsimile nesaturate din nuci contribuie la scăderea colesterolului LDL. „Nucile sunt bogate într-un tip specific de grăsimi omega-3 de origine vegetală numite ALA. ALA ajută la „răcirea" inflamației, creând un mediu mai calm în artere", spune el.

Dr. Watson și Dr. Cheema spun că nucile sunt bogate în antioxidanți, un alt beneficiu pentru sănătatea inimii. Dr. Watson explică că antioxidanții limitează oxidarea colesterolului, ceea ce minimizează acumularea de placă în pereții arterelor.

Dr. Cheema subliniază că nucile sunt doar o piesă din puzzle. Restul dietei este foarte important, la fel ca exercițiile fizice regulate, somnul suficient și gestionarea eficientă a stresului.

(sursa: Mediafax)