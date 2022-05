Dieta care ne întinerește tenul 

De altfel, există chiar și anumite tipuri de acnee care se pot remedia cu ajutorul unor mici schimbări alimentare. Printre alimentele pe care ar fi bine să le evităm se numără, potrivit medicului nutriționist Laura Ene, următoarele:

Zahărul – Elastina și colagenul sunt proteinele esențiale pentru rezistența, elasticitatea și frumusețea pielii. Odată ajuns în organism, zahărul își bagă coada în activitatea acestora și, în același timp, afectează sistemul natural prin care pielea se hrănește cu nutrienți. Ca urmare, pielea devine mai vulnerabilă în fața factorilor externi, de pildă, razele ultraviolete. Își fac apariția liniile fine, ridurile, petele pigmentare ori diverse afecțiuni, din cauză că zahărul în exces favorizează și stările inflamatorii în organism. Ca și cum asta nu ar fi de ajuns, zahărul îți atacă și dantura, provocând carii sau decolorări pe dinți și răpindu-ți frumusețea zâmbetului. Condimente – sare, piper, chilli – Retenția de apă apare din cauza consumului unor mâncăruri care conțin multă sare, iar efectele sunt vizibile imediat pe față, tenul devenind pufos, tern și sensibil. Nici piperul sau ardeiul iute nu reprezintă alternative bune. Alimentele iuți agravează rozaceea. În timpul menopauzei, efectele ar putea fi și mai serioase, din cauză că pot conduce la spargerea capilarelor sau la evidențierea inestetică a acestora. Folosește ierburile aromatice pentru a da gust și savoare mâncărurilor preferate, mai ales că cea mai mare parte a acestora conțin vitamine și minerale benefice pentru ten Carnea grasă și mezelurile – Compușii toxici pe care îi conține acest tip de grăsime interferează cu activitatea colagenului și reduc capacitatea de protecție a pielii față de factorii externi. Alege din când în când carne roșie – fără bucăți vizibile de grăsime – dar bazează-te mai ales pe carnea de pui, curcan sau de pește. Situația nu este mai bună nici în privința mezelurilor, că e vorba despre salam, șuncă, crenvurști sau cine știe ce alt sortiment. Conțin o mulțime de sulfiți și conservanți care se fac vinovați de declanșarea proceselor inflamatorii în organism. Mai mult decât atât, tind să conțină cantități mari de sare și grăsimi trans. Funcționează, așadar, ca un accelerator pentru îmbătrânire, în același timp făcându-ne și pielea mai vulnerabilă la razele UV. Alcoolul solicită în mod special ficatul, care investește o cantitate mare de resurse în procesarea acestuia. Asta înseamnă că ficatul nu mai funcționează corespunzător, deci toxinele care ar putea afecta pielea nu mai sunt eliminate în mod natural din organism. Acumularea toxinelor atrage după sine efecte vizibile la nivelul pielii. În plus, consumul de alcool se asociază cu deshidratarea, cu odihna precară și somnul superficial. Iar nivelul scăzut de hidratare și odihna necorespunzătoare înlesnesc apariția ridurilor și a petelor pigmentare.

De partea cealaltă, există alimente care ajută tenul să fie mai luminos și mai hidratat. Apa, în primul rând, e bine să consumăm cât mai multă, asta știm deja. Pielea va fi și mai luminoasă și mai elastică, iar ridurile se formează mai greu. Apoi, avocado, acest favorit al vremurilor noastre. În plus, este plin de antioxidanți precum vitamina C, vitamina E și carotenoizi, care ajută la protejarea împotriva radicalilor liberi. Sucul de lămâie, la rândul său, e pe lista celor bune pentru ten. Are nenumărate beneficii, inclusiv creșterea cantității de colagen din pielea ta. Apa plată cu lămâie băută dimineața, pe stomacul gol, înseamnă mai puține riduri, iar vitamina C din lămâie poate lupta, de asemenea, cu toxinele care provoacă erupții și poate să ajute la producția de colagen. Peștele gras, de asemenea, este un aliment care ar trebui să fie nelipsit în alimentația noastră și care ajută și tenul să fie mai sănătos. Aici includem somonul, macroul sau heringul. Acizii grași Omega-3 sunt necesari pentru a menține pielea, suplă și hidratată, de altfel o deficiență a acestor acizi este cea care poate să ducă la un ten uscat.

Grăsimile omega-3 din pește reduc inflamația, care poate provoca roșeață și acnee. Ele pot face pielea mai puțin sensibilă la razele de tip UV, care sunt dăunătoare. Peștele gras este, de asemenea, o sursă de vitamina E, unul dintre cei mai importanți antioxidanți pentru pielea ta.

Cartoful dulce este o importantă sursă de beta caroten. Acesta funcționează ca provitamina A, ceea ce înseamnă că poate fi transformată în vitamina A în organism. Beta carotenul se găsește în portocale și legume, cum ar fi morcovi, spanacul și cartofii dulci, care sunt o sursă excelentă. Când este consumat, acest antioxidant este încorporat în piele și ajută la protejarea celulelor pielii de expunerea la soare. Acest lucru poate ajuta la prevenirea arsurilor solare, a pielii uscate și ridate.

