Când e autovindecarea posibilă

Evenimentele din exterior în urma cărora au apărut gândurile și emoțiile au rol limitat, mai important este felul în care reacționează mintea și corpul la ele, iar acest lucru poate să difere de la un om la altul. În același timp, corpul este dotat cu o capacitate uimitoare de regenerare și vindecare, a cărei funcție poate fi în mare parte blocată de aceleași stări anormale care au dus la apariția bolii. „Este ca și cum ai avea un doctor și un farmacist în corpul tău, dar nu îi lași să își facă treaba. Corpul este capabil să producă substanțe cu efect regenerator, de diminuare a durerii, de protecție împotriva infecțiilor, este în stare să își activeze sau dezactiveze la comandă secvențe din ADN, în funcție de necesități. Pentru a obține astfel de rezultate știința medicală actuală apelează la resurse artificiale din exterior, deși corpul tău le are deja pregătite în interior. Trebuie doar să le accesezi și să le activezi conștient”, spune medicul Adrian Alecu.

Avem în noi genele rele și tot noi le activăm

Putem conștientiza că avem un rol major în vindecarea noastră. Că o schimbare de atitudine, care pornește din interior, un nou stil de viață și de alimentație, pot face minuni. Această temă a fost abordată și de profesorul neurolog Vlad Ciurea. Celebrul chirurg spune că toți avem în noi gene generatoare de boli, care se declanșează în anumite condiții. Dar și că există speranță, în sensul în care a asistat la un caz de autovindecare.

Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar, a vorbit la podcastul „Fain & Simplu cu Mihai Morar” despre bolile secolului, cum ar fi cancerul, diabetul sau hipertensiunea, care se pot declanșa la orice persoană. „Prin genele din corpul uman se transmite tot, de la stră-stră-străbunicii noștri. Acolo sunt acumulate toate. Eu sunt sigur că am și gena cancerului, și gena hipertensiunii, și gena diabetului, dar n-am făcut niciuna dintre bolile astea. Când se activează? Când intri într-o anumită stare: depresie, supărare, nervi. Atunci se activează, ca și cum un pianist ar apăsa pe o clapă. Și apare neoplazia, procesul de formare a unui țesut tumoral. Când apare neoplazia cel mai frecvent? La stres. Feriți-vă de stres! Stresul provoacă cea mai mare dereglare în creier și în tot organismul”, a explicat profesorul Vlad Ciurea.

Postul, meditația și rugăciunea pot conduce la vindecare

Neurochirurgul spune că, în cazul că aceste boli s-au declanșat, ele pot învinse prin autovindecare. Ba chiar că a fost martor la o asemenea minune, la o pacientă de-ale sale, pe care a operat-o pe creier și căreia îi dădea maximum 6 luni de trăit. Medicul crede că postul, meditația și rugăciunea pot conduce la vindecare. „Autovindecarea nu trebuie exclusă. Am avut pacientă o măicuță, cu o boală cerebrală foarte gravă. Am operat-o pe creier, dar speranța de viață era de șase luni. A trăit încă cel puțin trei ani. A făcut doar această operație, nu a mai continuat cu altă operație, nici cu radioterapie. A continuat cu rugăciuni și post, iar postul curăță organismul. Ea se ruga, celelalte măicuțe din jurul ei se rugau pentru ea. Trei ani știu sigur că a mai trăit, nu știu ce s-a întâmplat după aceea. Dar pentru acei trei ani în plus a contat această capacitate mentală de autovindecare. Deci, în niciun caz, autovindecarea nu trebuie îndepărtată”, a dezvăluit neurochirurgul.

Apă, ceai și cafea pentru creier

Mulți oameni evită să consume ceai, mai cu seamă în perioada sezonului cald. Cu toate astea, neîndulcit, acesta e una dintre cele mai sănătoase băuturi. „Creierul are un avantaj pe care noi nu-l luăm în considerare. Trebuie să-i dăm apă. El înghite foarte multă apă, de aceea eu pledez să se bea doi litri de apă pe zi, nu atât pentru burtică, ci pentru creier. Și apa e 78% din creier. El plutește, mai mult sau mai puțin, atunci trebuie să îi dăm apă încontinuu. Ceaiul verde este dovedit că este minunat pentru creier. E altceva! Se simte foarte bine creierul! Și cafeaua face foarte bine, nu în exces, că dă probleme la inimă. Dar cafeaua depinde de persoane. Voltaire bea 40 de cafele pe zi. Sigur, poate erau mai mititele. Balzac, dădea gata carafa de cafea fierbinte peste noapte”, a declarat Vlad Ciurea în cadrul unui podcast. Specialistul a spus și de ce trebuie să ne ferim: „Toți oamenii trebuie să ia cunoștință că prăjelile fac foarte mult rău, deși le adoră și le consumă în exces. Toate prăjelile fac rău. Tot ce se face în ulei fierbinte. Dacă ne gândim și la cărnăria care vine în valuri, toate acestea sunt nocive. Și super condimentate, la fel fac rău”, a explicat profesorul Vlad Ciurea.