10 sfaturi pentru menținerea sănătății și frumuseții părului

Iată câteva sfaturi pentru o rutină potrivită, menită să prevină daunele și să redea vitalitatea părului:
Evită apa fierbinte
Deși în sezonul rece apa caldă este reconfortantă, temperaturile ridicate slăbesc fibra capilară și pot estompa culoarea părului vopsit.
Periaj corect
Periază părul înainte de spălare pentru a preveni încurcarea acestuia și pentru a proteja firele fragile.
Cantitatea de șampon
Nu folosi șampon în exces. O cantitate mică se aplică diluat pe scalp și se masează bine. Este suficient pentru un păr curat și aerat.
Evită frecarea
Evită frecarea agresivă a părului. Masează scalpul delicat cu vârful degetelor pentru a preveni ruperea firelor.
Spălare
Spală părul cu capul în jos pentru a obține volum natural și o curățare mai eficientă a scalpului.
Felul șamponului
Nu folosi frecvent șampoane purificatoare sau anti-mătreață deoarece pot irita scalpul și usucă părul, ducând la supraproducție de sebum.
Umezește părul
Umezește părul temeinic înainte de aplicarea șamponului pentru o distribuire uniformă și o curățare completă.
Cum se aplică șamponul
Aplică șamponul doar pe scalp, nu pe lungimea firelor, pentru a evita uscarea și fragilizarea acestora.
Balsam
Folosește balsamul și măștile doar pe lungimea firului de păr, nu la rădăcină, pentru a preveni îngrășarea scalpului.
Ordinea aplicării produselor cosmetice
Respectă ordinea corectă a aplicării produselor: șampon – clătire – balsam – clătire – mască – clătire, potivit longevitymagazine.ro.
Prin adoptarea acestor pași simpli, dar esențiali, poți menține un păr sănătos, strălucitor și rezistent în orice sezon.