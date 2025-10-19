x close
10 sfaturi pentru menținerea sănătății și frumuseții părului

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   19:20
Sursa foto: shutterstock

Multe persoane fac greșeli care pot deteriora firele de păr, astfel că îngrijirea corectă a acestuia este esențială pentru menținerea sănătății și frumuseții podoabei capilare.

Iată câteva sfaturi pentru o rutină potrivită, menită să prevină daunele și să redea vitalitatea părului:

Evită apa fierbinte

Deși în sezonul rece apa caldă este reconfortantă, temperaturile ridicate slăbesc fibra capilară și pot estompa culoarea părului vopsit.

Periaj corect

Periază părul înainte de spălare pentru a preveni încurcarea acestuia și pentru a proteja firele fragile.

Cantitatea de șampon

Nu folosi șampon în exces. O cantitate mică se aplică diluat pe scalp și se masează bine. Este suficient pentru un păr curat și aerat.

Evită frecarea

Evită frecarea agresivă a părului. Masează scalpul delicat cu vârful degetelor pentru a preveni ruperea firelor.

Spălare

Spală părul cu capul în jos pentru a obține volum natural și o curățare mai eficientă a scalpului.

Felul șamponului

Nu folosi frecvent șampoane purificatoare sau anti-mătreață deoarece pot irita scalpul și usucă părul, ducând la supraproducție de sebum.

Umezește părul

Umezește părul temeinic înainte de aplicarea șamponului pentru o distribuire uniformă și o curățare completă.

Cum se aplică șamponul

Aplică șamponul doar pe scalp, nu pe lungimea firelor, pentru a evita uscarea și fragilizarea acestora.

Balsam

Folosește balsamul și măștile doar pe lungimea firului de păr, nu la rădăcină, pentru a preveni îngrășarea scalpului.

Ordinea aplicării produselor cosmetice

Respectă ordinea corectă a aplicării produselor: șampon – clătire – balsam – clătire – mască – clătire, potivit longevitymagazine.ro.

Prin adoptarea acestor pași simpli, dar esențiali, poți menține un păr sănătos, strălucitor și rezistent în orice sezon.

