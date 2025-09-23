3 alimente cresc riscul de cancer: Ce să nu consumi

Pe lista neagră se află floricelele de porumb din supermarket, cârnații tip Frankfurt și gogoșile, potrivit dcnews.ro.

Cele mai cancerigene alimente

Floricele de porumb

Floricelele de porumb au ambalaje cu un strat rezistent la temperaturi de 200 de grade Celsius, care includ plumb, substanță extrem de nocivă.

Cârnați tip Frankfurt

Cârnații ieftini, care conțin prea puțină carne, ascund ingrediente periculoase, motiv pentru care citirea atentă a etichetelor este esențială.

Gogoși

Cel mai periculos aliment este gogoașa, deoarece este alcătuită din făină rafinată, zahăr și prăjire intensă, o rețetă ce crește semnificativ riscul de cancer.

Ce să eviți

Alimente procesate

Experții recomandă evitarea alimentelor procesate industrial, care conțin mulți aditivi, nitriți și conservanți nocivi.

Mezelurile, bacon și alte produse din carne prelucrată sunt corelate cu un risc ridicat de cancer colorectal.

Metodele de gătire, precum prăjirea intensă sau afumarea, produc compuși chimici dăunători, cum sunt hidrocarburile policiclice aromatice și aminele heterociclice, recunoscuți pentru potențialul lor carcinogen.

Zahăr și băuturi

Zahărul și băuturile ultraprocesate, deși nu sunt direct cancerigene, contribuie la obezitate și rezistență la insulină, comorbidități asociate cu un risc crescut pentru diverse tipuri de cancer, inclusiv de sân și pancreas.

Evitarea alimentelor procesate, prăjite și bogate în zaharuri și aditivi nu doar redue riscul de cancer, ci ajută și la menținerea unei stări bune de sănătate pe termen lung.

Ce să consumi

Specialiștii în sănătate recomandă o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale și proteine sănătoase, completată de o hidratare adecvată și activitate fizică regulată.

Alegerea alimentelor nu este doar o problemă de gust, ci o decizie esențială pentru prevenirea bolilor grave, iar informarea corectă rămâne primul pas către un stil de viață sănătos.