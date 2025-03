4 ceaiuri îți oferă energie pentru toată ziua

Ceaiul negru este favorit de dieteticieni pentru creșterea nivelului de energie. Are o combinație grozavă de cofeină (40 până la 70 mg per cană), plus l-teanină (25 mg per cană). Este, de asemenea, accesibil și ușor de găsit oriunde, de la magazine alimentare la benzinării, holuri de hotel și cafenele, ceea ce îl face o opțiune accesibilă pentru nevoile tale zilnice de energie.

Ceaiul negru ajută la creșterea energiei

Spre deosebire de multe ceaiuri populare, ceaiul negru este deosebit de bogat în l-teanină. L-teanina este un aminoacid care are un efect relaxant ce contracarează efectele cofeinei. Ameliorează nervozitatea care apare adesea de la cafea sau băuturile energizante. De fapt, un studiu a constatat că o ceașcă standard de ceai negru conține cea mai mare cantitate de l-teanină în comparație cu alte ceaiuri populare cu cofeină, ceaiul verde conținând cea mai mică cantitate de l-teanină.

Deși majoritatea oamenilor asociază ceaiul verde cu l-teanina, conținutul său nu este de fapt atât de mare”.

3 ceaiuri care te pot ajuta să te simți plin de energie

Ceai Matcha

Ceaiul Matcha are mai multă l-teanină decât ceaiul negru datorită modului în care este procesat și consumat, ceea ce ar putea ajuta unii oameni să se simtă mai alerțui. Însă evită toate zaharurile adăugate. Deși zahărul ar putea contribui la oferirea de energie, poate duce, de asemenea, la un nivel scăzut de glucoză din sânge mai târziu în cursul zilei.

Ceai alb

Ceaiul alb este destul de subestimat. Este dulce fără a adăuga zahăr. Are și o cantitate moderată de cofeină și l-teanină, oferind acel impuls energetic echilibrat. Totodaă, ajută la scăderea tensiunii arteriale și circulație îmbunătățită, împreună cu un risc redus de a dezvolta boli de inimă.

Ceai de ginseng

Pentru cei care sunt sensibili la niveluri ridicate de cofein, dar care doresc totuși acel plus de energie este indicat ceaiul de ginseng. Conține compuși activi numiți ginsenozide, despre care s-a demonstrat că ajută la reducerea oboselii. În plus, ajută la întărirea imunității, scăderea stresului și combaterea infecțiilor și a bolilor, notează realsimple.com.