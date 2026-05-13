5 cereale care oferă proteine și fibre la micul dejun

În acest context, specialiștii în nutriție recomandă includerea cerealelor bogate în proteine în alimentația de dimineață.

Deși multe produse din comerț sunt promovate drept „cereale sănătoase”, acestea pot avea, în realitate, un conținut scăzut de proteine și un nivel ridicat de zahăr adăugat, îndulcitori sau aditivi. Din acest motiv, experții atrag atenția asupra verificării etichetelor nutriționale și a alegerii variantelor cu un conținut ridicat de fibre și minimum 12 grame de proteine per porție.

În plus, este recomandată evitarea îndulcitorilor artificiali și a alcoolilor zaharici, care pot provoca disconfort digestiv, precum balonare sau tulburări intestinale, mai ales în cazul persoanelor sensibile.

1. Pâine prăjită

Un mic dejun combinat din pâine prăjită cu scorțișoară, unt de arahide, ciocolată neagră și miere poate furniza un aport proteic moderat, alături de fibre și minerale precum fier, calciu și potasiu. Acest din urmă mineral este important pentru funcționarea sistemului nervos și reglarea tensiunii arteriale.

2. Fulgi din cereale integrale

Fulgii din grâu integral, combinați cu semințe de in, scorțișoară și fructe de pădure, pot reprezenta o sursă consistentă de proteine și fibre. Deși unele variante conțin zahăr, acestea pot fi echilibrate prin asocierea cu cereale neîndulcite.

3. Terci de ovăz

Terciul pe bază de ovăz, inclusiv variantele fără gluten, rămâne una dintre cele mai populare opțiuni pentru un mic dejun hrănitor. Combinat cu cacao, pudră de lapte, alune și curmale, acesta oferă un aport nutritiv echilibrat și o consistență care contribuie la sațietate rapidă.

4. Cereale din ovăz cu sirop de scorțișoară

Ovăzul combinat cu sirop de scorțișoară, miere sau ciocolată poate furniza proteine și fibre într-o formă ușor de consumat. Acest tip de mic dejun este asociat cu o digestie mai bună și cu reducerea apetitului pe parcursul zilei.

5. Fulgi din soia și orez

Fulgii obținuți din făină de soia și orez, combinați cu pudră de cacao și proteine din mazăre, sunt considerați o opțiune cu profil proteic ridicat. Aceștia nu conțin gluten și au un conținut redus de carbohidrați, fiind potriviți pentru persoanele cu intoleranțe alimentare, potrivit medicool.ro.

În ansamblu, specialiștii subliniază că alegerea cerealelor potrivite poate contribui semnificativ la un regim alimentar mai echilibrat și la menținerea energiei pe parcursul zilei.