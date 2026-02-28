6 alimente bogate în fibre: Cum să-ți îmbunătățești dieta

Însă există numeroase alte alimente care oferă un aport chiar mai mare de fibre, și care pot fi integrate ușor în dieta zilnică.

De ce contează fibrele

Fibrele există în două forme: solubile și insolubile. Cele insolubile ajută la prevenirea constipației, cresc senzația de sațietate și contribuie la reducerea nivelului de colesterol. Fibrele solubile, pe de altă parte, încetinesc absorbția carbohidraților, menținând glicemia sub control, potrivit catine.ro.

Recomandările nutriționale indică un aport zilnic de aproximativ 28 de grame pentru femei și 35 de grame pentru bărbați, însă majoritatea adulților consumă mult mai puțin.

Alimente bogate în fibre

Anghinare

Are un conținut ridicat de inulină, o fibră ușor digerabilă și benefică pentru flora intestinală. Anghinarea la conservă sau borcan poat fi adăugată în salate sau sandvișuri.

Fibre: 9,6 grame per cană

Zmeură

Zmeura ese un fruct sănătos și delicios, ideal pentru smoothie-uri sau topping pentru cereale.

Fibre: 8 grame per cană

Dovleac

Piureul de dovleac la conservă este ușor de integrat în rețete și oferă fibre pe tot parcursul anului.

Fibre: 7,1 grame per cană

Semințe de chia

Sunt perfecte pentru smoothie-uri, iaurt sau fulgi de ovăz preparați peste noapte. O lingură oferă o cantitate impresionantă de fibre.

Fibre: 10 grame per uncie

Semințe de in

Pot fi consumate întregi sau măcinate, și adaugă o textură crocantă în cereale, smoothie-uri sau iaurt.

Fibre: 7,5 grame per uncie

Avocado

Combină fibrele cu grăsimi sănătoase, vitamine și minerale, fiind ideal pentru guacamole sau salate.

Fibre: 10 grame per fruct întreg