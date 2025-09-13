Beneficiile Omega-3 asupra sănătății femeilor

Acizii grași Omega-3, o familie de grăsimi esențiale care se găsesc în alimente precum somonul, nucile și semințele de chia, sunt esențiali pentru multe aspecte ale sănătății.

Efectele Omega-3 asupra sănătății femeilor

1. Boala Alzheimer

Un studiu, publicat în Alzheimer's and Dementia, a constatat că femeile cu Alzheimer au prezentat o scădere notabilă a lipidelor nesaturate - în special a celor care conțin acizi grași omega - în comparație cu femeile și bărbații sănătoși cu Alzheimer.

Acest lucru sugerează că pot exista diferențe specifice sexului între modul în care Alzheimer se dezvoltă și progresează la femei față de bărbați, ceea ce ar putea explica de ce femeile sunt diagnosticate mai frecvent cu această boală, explică Doha Ayish, MD, neurolog la Spitalul Metodist de Vest din Houston.

De asemenea, sugerează că o dietă bogată în Omega-3 ar putea ajuta la protejarea împotriva bolii Alzheimer.

„Femeile reprezintă aproape două treimi din persoanele cu Alzheimer din Statele Unite, așa că acesta ar putea fi un potențial progres în prevenirea și tratamentul bolii, care este foarte necesar deoarece Alzheimer este a șasea cauză principală de deces la americani”, spune Vanessa King, RD, dietetician înregistrat și purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică.

Deși sunt necesare mai multe cercetări înainte de a putea fi formulate recomandări ferme despre Alzheimer, studiile arată că există beneficii pentru sănătate ale unei diete bogate în Omega-3, în special pentru femei.

Sănătatea creierului

Pe lângă noul studiu despre Alzheimer, alte cercetări au sugerat că Omega-3 sunt importante pentru sănătatea creierului la femei, pe măsură ce îmbătrânesc.

O cercetare din 2010 a descoperit că Omega-3 pot ajuta creierul să funcționeze mai bine, să reducă inflamația și deteriorarea celulară și să joace un rol în încetinirea schimbărilor legate de Alzheimer.

Acest lucru poate fi deosebit de important pentru femei, care au o speranță de viață mai mare și, prin urmare, un risc mai mare de declin cognitiv și demență pe parcursul vieții.

Sănătatea oaselor și articulațiilor

Omega-3 paaoet ajuta la menținerea sănătății oaselor. Un studiu din 2025 a constatat că femeile care au consumat mai mult Omega-3 au avut un risc mai mic de osteoporoză, în special femeile mai tinere.

O meta-analiză din 2023 a arătat că suplimentarea cu Omega-3 poate ajuta la ameliorarea durerii și la îmbunătățirea funcției articulare la pacienții cu osteoartrită.

Sănătatea inimii

Omega-3 are efecte protectoare împotriva bolilor cardiovasculare.

Un raport, care a analizat peste 7.000 de studii, a constatat că obținerea de Omega-3 din suplimente de pește sau ulei de pește poate reduce riscul de deces prematur și poate proteja împotriva bolilor de inimă.

„S-a constatat că Omega-3 compensează parțial efectele de protecție a inimii ale estrogenului la femeile aflate la postmenopauză”, a adăugat Ayish.

Hormonii și fertilitatea

O analiză din 2024 a constatat că Omega-3 pot îmbunătăți fertilitatea prin creșterea ratelor de sarcină și fertilizare, inclusiv pentru femeile care fac FIV. Un alt studiu a arătat că Omega-3 pot ajuta femeile cu PCOS prin scăderea nivelului de testosteron și reglarea menstruației.

Sarcină

Omega-3 pot ajuta la susținerea unei sarcini sănătoase și a dezvoltării fetale la femeile mai tinere.

„S-a demonstrat că Omega-3 susține dezvoltarea sănătoasă a ochilor și creierului fetal la femeile însărcinate”, a explicat Ayish. „Un aport adecvat este legat de un risc mai mic de naștere prematură și depresie postpartum.”

Surse de omega-3

Corpurile noastre nu produc Omega-3 în mod natural, așa că singura modalitate de a-l obține este prin dietă sau suplimente.

Alimentele bogate în Omega-3 includ:

-Somon

-Nuci

-Semințe de chia

-Semințe de in

-Ouă și lactate fortificate cu Omega-3

„Ori de câte ori este posibil, obținerea de Omega-3 din alimente ar trebui să fie prima opțiune”, spune King, potrivit verywellhealth.com.