6 tipuri de kebab pe care să le alegi fără să îți sabotezi dieta. Sfaturile nutriționiștilor

Deși este un preparat cu multe calorii, nesănătos și foarte sățios, specialiștii spun că diferențele nutriționale dintre tipurile de kebab sunt semnificative, iar unele variante pot fi integrate ocazional într-o dietă echilibrată.

Nutriționistul Rob Hobson, autorul volumului „Unprocess Your Life”, a analizat cele mai consumate tipuri de kebab și a realizat un clasament bazat pe valoarea lor nutritivă. Concluzia este că nu kebabul în sine este problema, ci modul în care este preparat și combinat cu alte alimente.

Kebabul nu este inamicul dietei

Potrivit specialistului, kebabul poate oferi proteine din carne la grătar, fibre din legume și chiar beneficii digestive din murături sau alte ingrediente fermentate. Problemele apar însă atunci când porțiile sunt mari, iar preparatul este completat cu sosuri bogate în calorii și garnituri prăjite.

Unele variante de kebab, de exemplu, pot ajunge la aproximativ 2.500 de calorii, echivalentul necesarului zilnic al unui adult.

Cele mai sănătoase tipuri de kebab

1. Shish kebab de pui – cea mai bună alegere (5/5)

În topul ralizat de nutriținist se află shish kebab-ul de pui, considerat cea mai „curată” variantă. Preparat din bucăți întregi de carne marinată, gătite pe frigăruie, acesta este mai puțin procesat decât alte tipuri.

Printre avantaje se numără conținutul redus de grăsimi saturate, aportul ridicat de proteine și posibilitatea de a fi consumat alături de salată. Specialiștii atrag atenția că poate deveni o masă echilibrată dacă sunt evitate sosurile în exces.

2. Döner kebab – popular, dar controversat (2/5)

Cel mai cunoscut tip de kebab este și unul dintre cele mai problematice din punct de vedere nutrițional. Carnea rotisată face dificilă evaluarea exactă a conținutului de grăsimi, iar valorile calorice pot varia semnificativ între produse.

Anumite porții pot depăși 1.000 de calorii, iar în unele cazuri ajung chiar la 2.000. Diferențele dintre produse sunt mari, în funcție de sursă și compoziție.

Nutriționiștii recomandă consumul ocazional și evitarea combinațiilor cu cartofi prăjiți și sosuri bogate.

3. Falafel – vegetarian, dar caloric (3/5)

Deși este perceput ca o alternativă sănătoasă, falafelul poate deveni o alegere consistentă caloric, mai ales atunci când este prăjit și combinat cu lipie, hummus și sosuri.

Preparatul oferă proteine vegetale, fibre și minerale importante, însă metoda de gătire îi reduce din beneficiile nutriționale.

4. Wrap cu halloumi – mai sărat decât pare (3/5)

Wrap-ul cu halloumi este o opțiune vegetariană populară, însă brânza folosită este bogată în sare și grăsimi saturate.

Deși oferă proteine și calciu, specialiștii avertizează că nu este neapărat o variantă ușoară.

5. Frigăruia de legume – ușoară, dar incompletă (4/5)

Legumele la grătar aduc fibre, vitamine și antioxidanți, fiind o alegere excelentă pentru sănătate. Totuși, lipsa proteinelor face ca această variantă să nu fie suficientă ca masă principală.

6. Köfte – o opțiune echilibrată (4/5)

Preparatul din carne tocată de vită sau miel, gătit pe grătar, este considerat mai puțin procesat decât dönerul și oferă un aport ridicat de proteine. Dezavantajul îl reprezintă conținutul mai mare de grăsimi.

Secretul unui kebab sănătos

Un element adesea ignorat este sosul, care poate adăuga rapid sute de calorii. Maioneza cu usturoi și sosurile cremoase sunt cele mai problematice, în timp ce variantele pe bază de iaurt sunt considerate mai echilibrate.

Specialiștii recomandă moderație: mai puțin sos, mai multe legume și evitarea porțiilor foarte mari.

Potrivit lui Rob Hobson, cea mai echilibrată alegere rămâne shish kebab-ul de pui, servit cu salată și sos în cantitate redusă. Astfel, preparatul poate fi consumat ocazional fără a dezechilibra semnificativ dieta, notează dcmedical.ro.