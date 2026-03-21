7 beneficii ale consumului de soia. Care sunt riscurile asupra sănătății?

Provenită din planta Glycine max, soia este integrată în numeroase preparate, de la lapte vegetal și tofu până la sosuri și produse fermentate. Datorită profilului său nutritiv, consumul moderat poate contribui la menținerea unei diete echilibrate.

Ce nutrienți conține soia?

Soia conține proteine de calitate, carbohidrați, grăsimi sănătoase, dar și vitamine și minerale esențiale precum vitamina K, folat, fier, potasiu, fosfor și magneziu. De asemenea, este bogată în compuși vegetali bioactivi, inclusiv izoflavone, cunoscute pentru efectele lor antioxidante și similare estrogenului.

Acești nutrienți contribuie la susținerea funcțiilor esențiale ale organismului, inclusiv metabolismul energetic, sănătatea sistemului nervos și a inimii.

Beneficiile consumului de soia

Controlul greutății

Proteinele din soia pot contribui la menținerea unei greutăți corporale optime prin creșterea senzației de sațietate și sprijinirea reducerii masei de grăsime atunci când sunt incluse într-o dietă echilibrată.

Reducerea colesterolului

Consumul de soia a fost asociat în unele studii cu scăderea nivelului de colesterol LDL („rău”) datorită conținutului de fibre și absenței colesterolului din compoziția sa.

Sănătatea digestivă

Fibrele din soia acționează ca prebiotice, hrănind bacteriile benefice din intestin și contribuind la menținerea unui microbiom sănătos, cu rol important în digestie și imunitate.

Scăderea tensiunii arteriale

Unele cercetări sugerează că izoflavonele din soia pot contribui la reducerea tensiunii arteriale, ceea ce are un impact pozitiv asupra sănătății cardiovasculare.

Menopauză

Izoflavonele, compuși care acționează similar estrogenului, pot ajuta la reducerea unor simptome asociate menopauzei, precum bufeurile sau schimbările de dispoziție. Eficiența poate varia în funcție de capacitatea individuală de metabolizare a acestor compuși.

Prevenție

Prin conținutul de proteine și compuși bioactivi, soia este analizată în studii pentru potențialul său de a contribui la reducerea riscului unor afecțiuni cardiovasculare și metabolice. De asemenea, unele cercetări explorează efectele sale asupra sănătății osoase, în special în cazul femeilor aflate la menopauză.

Atenție la riscuri!

Deși are numeroase beneficii, consumul de soia nu este lipsit de riscuri în anumite situații. La unele persoane poate provoca tulburări digestive, precum balonare sau diaree, în special din cauza conținutului de fibre și a compușilor fermentabili.

De asemenea, există cazuri de alergie la soia, declanșată de anumite proteine din compoziția acesteia. În plus, consumul excesiv poate influența funcția tiroidiană la persoanele sensibile sau cu afecțiuni preexistente, potrivit medicool.ro.