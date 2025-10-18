7 cele mai bune legume de toamnă pentru susținerea sănătății în anotimpul rece

Un regim alimentar bogat în fructe, legumeși cereale contribuie la sănătatea inimii și reduce riscul accidentelor vasculare cerebrale.

Legumele de toamnă sunt surse importante de vitamine A, C, K, fibre, potasiu, magneziu, calciu și antioxidanți, precum flavonoide și carotenoide. Aceste substanțe susțin sistemul imunitar, digestia și alte funcții vitale.

Cele mai sănătoase legume de toamnă

Cartof dulce

Cartoful dulce este bogat în vitamina A, C, potasiu și fibre, oferind carbohidrați naturali care furnizează energie și susțin sănătatea inimii și a sistemului digestiv.

Morcov

Morcovii au un conținut ridicat de vitamina A și carotenoide, care protejează ochii și pielea de deteriorări celulare. Aceștia mai conțin vitamina K, potasiu, tiamină (B1), niacină (B3) și fibre.

Dovleac

Dovleacul, o sursă importantă de beta-caroten transformat în vitamina A, oferă și cantități considerabile de vitamina C și fibre. Piureul de dovleac la conservă poate fi hrănitor dacă nu are adaos de zahăr.

Păstârnac

Păstârnacul aduce vitamina K, esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor, și folat, implicat în diviziunea celulară și sinteza ADN-ului. Aroma sa devine mai dulce după expunere la temperaturi scăzute.

Varza de Bruxelles

Varza de Bruxelles, parte din familia cruciferelor, este bogată în fibre și antioxidanți. Ea conține glucozinolați, metaboliți cu potențial anticancerigen, împreună cu conopida și broccoli.

Broccoli

Broccoli are sulforafan, compus ce poate proteja împotriva cancerului, și este o sursă importantă de vitamina C, K și fibre. Proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare contribuie la sănătatea generală.

Anghinare

Anghinarea furnizează vitamina C, magneziu și conține prebiotice și probiotice ce sprijină echilibrul microbiotei gastrointestinale și imunitatea, deși are un conținut redus de fier și proteine.

Includerea acestor legume în dieta ta de toamnă este o modalitate naturală și eficientă de a-ți întări sistemul imunitar și de a te pregăti pentru lunile reci, potrivit medicool.ro.