Apa cu sare amară. Remediu natural sau pericol pentru sănătate?

Sarea Epsom (sulfatul de magneziu) este un compus mineral natural și se folosește în băi relaxante sau tratamente cosmetice. Se găsește în mod natural în lacurile sărate și izvoarele minerale, dar majoritatea produselor din comerț sunt fabricate industrial. Are un gust amar și sărat, și trebuie dizolvată în apă și consumată rapid.

Utilizări externe

Sarea amară poate reduce stresul, calmează durerile musculare și inflamațiile, și îmbunătățește aspectul pielii. Prin eliberarea ionilor de magneziu și sulfat în apa de baie, aceasta induce o stare de relaxare musculară și psihică, iar magneziul contribuie la stimularea producției de serotonină, hormonul fericirii.

De asemenea, sarea amară este un exfoliant natural, ajutând la hidratarea și catifelarea pielii, fiind recomandată pentru zonele cu pielea uscată sau aspră.

Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară

Consumată intern, sarea amară are efect laxativ puternic. Aceasta atrage apa în intestine, înmoaie scaunul și stimulează tranzitul intestinal, fiind folosită ocazional pentru constipație sau curățarea colonului înaintea unor investigații medicale.

Doza recomandată variază între 10 și 30 de grame pentru adulți, iar pentru copii de peste 6 ani, între 5 și 10 grame, amestecate într-un pahar de apă. Efectul laxativ apare într-un interval cuprins între 30 de minute și 6 ore după administrare.

Atenție la utilizarea sării amare!

Specialiștii recomandă să nu consumi apă cu sare amară mai mult de două zile consecutive fără consult medical. Folosirea frecventă poate duce la deshidratare, diaree severă și dezechilibre electrolitice. În plus, multe rețete de detoxifiere care promovează această apă pentru eliminarea toxinelor nu sunt susținute științific și pot fi periculoase.

Persoanele cu afecțiuni renale trebuie să evite complet consumul intern de sare amară deoarece magneziul în exces poate provoca probleme grave, inclusiv tulburări ale ritmului cardiac sau convulsii.

Recomandări finale

Pentru uz intern, folosește doar sare amară de calitate farmaceutică, destinată consumului, și verifică întotdeauna eticheta produsului. Consultă medicul înainte de a folosi sarea amară ca laxativ pentru a evita efectele adverse și complicațiile, potrivit a1.ro.