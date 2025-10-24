Cum să ai articulații sănătoase în timpul iernii. Sfaturi nutriționale de la medicul Mihaela Bilic

Frigul agravează disconfortul, însă alimentația corectă poate ajuta la menținerea sănătoasă a acestora.

Aliații împotriva durerilor articulare

Pește gras

Peștele gras, precum somonul, macroul și sardinele, este recomandat datorită conținutului bogat de acizi grași omega-3 și vitamina D, cu efect antiinflamator.

Consumul a cel puțin două porții pe săptămână poate ameliora durerile articulare, potrivit unui studiu care a arătat scăderea markerilor inflamatori în cazul celor care au consumat pește gras.

Suplimentele cu omega-3 au demonstrat reducerea intensității durerilor și creșterea mobilității în poliartrita reumatoidă, diminuând nevoia tratamentelor analgezice. American Heart Association recomandă similar cel puțin două porții săptămânale de pește gras pentru un corp sănătos.

Ghimbir și usturoi

De asemenea, ghimbirul și usturoiul au proprietăți antiinflamatorii importante. Ghimbirul reduce simptomele artritei, după cum arată un studiu din 2001, iar usturoiul sprijină sistemul imunitar și scade riscul artrozei șoldului.

Fructe de pădure și broccoli

Broccoli și fructele de pădure sunt alte alimente care contribuie la combaterea inflamației. Sulforaphanul din broccoli previne apariția poliartritei reumatoide, iar fructele de pădure, bogate în antioxidanți și fitonutrienți, reduc inflamația și susțin sănătatea articulațiilor. Un studiu ce a analizat consumul regulat de căpșuni a evidențiat o scădere semnificativă a markerilor inflamatori.

Mihaela Bilic subliniază că aceste alimente, consumate constant, pot avea un impact pozitiv asupra durerilor articulare în sezonul rece și asupra sănătății generale.