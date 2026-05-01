Atenție la pepenele verde: Când poate pune în pericol sănătatea?

În anumite situații rare au fost raportate intoxicații alimentare severe, asociate consumului de fructe alterate sau tratate fără respectarea normelor. În aceste cazuri, simptome precum greață, vărsături și stare generală de rău au apărut la scurt timp după ingestie.

Autoritățile sanitare subliniază însă că astfel de incidente sunt izolate și, în general, țin de nerespectarea normelor de siguranță alimentară în lanțul de distribuție.

Teste fără bază științifică

În mediul online circulă diverse „teste” menite să verifice calitatea pepenelui verde, însă specialiștii atrag atenția că acestea nu au fundament științific.

Printre metodele vehiculate se numără:

introducerea pepenelui în apă pentru observarea eventualelor bule

frecarea pulpei cu un material textil pentru verificarea culorii

Experții avertizează că astfel de metode nu pot confirma prezența substanțelor periculoase și pot induce în eroare consumatorii. Evaluarea siguranței alimentelor trebuie realizată prin metode de laborator autorizate.

Aditivii alimentari

În discuțiile publice apare uneori și mențiunea unor coloranți sau aditivi utilizați pentru îmbunătățirea aspectului fructelor.

În mod oficial, utilizarea substanțelor neautorizate în alimente este interzisă în Uniunea Europeană, iar controalele sanitare urmăresc depistarea acestor practici.

Consumul excesv de pepene

Dincolo de riscurile alimentare rare, specialiștii atrag atenția și asupra consumului exagerat. Pepenele verde conține cantități mari de apă și zaharuri naturale, iar în cantități foarte mari poate provoca disconfort digestiv, precum balonare sau diaree.

Potrivit unor recomandări nutriționale, orice aliment consumat în exces poate avea efecte nedorite, chiar și în cazul produselor considerate sănătoase.

Concluzie

Pepenele verde rămâne un aliment sigur pentru consumul obișnuit, cu condiția respectării regulilor de igienă și achiziționării din surse autorizate. Specialiștii recomandă prudență în fața informațiilor neverificate din mediul online și verificarea produselor prin canale oficiale de control alimentar, notează spynews.ro.