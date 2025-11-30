Un banal suc de fructe ține sub control tensiunea arterială și scade inflamația

Prin urmare, consum regulat de suc de portocale poate influența activitatea a mii de gene din interiorul celulelor imunitare, arată un studiu recent. Multe dintre aceste gene ajută la controlul tensiunii arteriale, la calmarea inflamației și la gestionarea modului în care organismul procesează zahărul, toate acestea jucând un rol important în sănătatea inimii pe termen lung.

Studiul a urmărit adulți care au băut în fiecare zi 500 de mililitri de suc de portocale pasteurizat, timp de două luni. După 60 de zile, multe gene asociate cu inflamația și creșterea tensiunii arteriale au devenit mai puțin active.

Acestea au inclus NAMPT, IL6, IL1B și NLRP3, care se activează de obicei atunci când organismul este stresat. O altă genă, cunoscută sub numele de SGK1, care afectează capacitatea rinichilor de a reține sodiul (sarea), a devenit, de asemenea, mai puțin activă.

Astfel de modificări se potrivesc cu descoperirile anterioare, conform cărora consumul zilnic de suc de portocale poate reduce tensiunea arterială la adulții tineri.

Acest lucru oferă o posibilă explicație a asocierii între sucul de portocoale și o sănătate mai bună a inimii, în mai multe studii. Noua lucrare arată că băutura nu crește glicemia. În schimb, pare să declanșeze mici modificări în sistemele de reglare ale organismului care reduc inflamația și ajută vasele de sânge să se relaxeze.

Compușii naturali din portocale, în special hesperidina, un flavonoid citric cunoscut pentru efectele sale antioxidante și antiinflamatorii, par să influențeze procesele legate de hipertensiunea arterială, echilibrul colesterolului și modul în care organismul gestionează zahărul.

Răspunsul variază în funcție de dimensiunea corpului. Persoanele cu o greutate mai mare au avut tendința de a prezenta modificări mai mari în genele implicate în metabolismul grăsimilor, în timp ce voluntarii mai supli au arătat efecte mai puternice asupra inflamației.

Reducerea rezistenței la insulină și a colesterolului

O analiză sistematică a studiilor controlate, care au implicat 639 de participanți din 15 studii, a constatat că sucul de portocale, consumat regulat, a redus rezistența la insulină și nivelul colesterolului din sânge. Rezistența la insulină este o caracteristică cheie a prediabetului, iar colesterolul ridicat este un factor de risc pentru bolile de inimă.

O altă analiză, concentrată pe adulții supraponderali și obezi, a constatat mici reduceri ale tensiunii arteriale sistolice și creșteri ale lipoproteinelor cu densitate mare (HDL), adesea numite colesterolul bun, după câteva săptămâni de consum zilnic de suc de portocale. Deși aceste modificări sunt modeste, chiar și mici îmbunătățiri ale tensiunii arteriale și ale colesterolului pot face o diferență semnificativă atunci când sunt menținute pe parcursul mai multor ani.

Reducerea inflamației

Mai multe indicii provin din studii care examinează metaboliții, moleculele minuscule produse pe măsură ce organismul procesează alimentele. O analiză recentă a constatat că sucul de portocale influențează căile legate de utilizarea energiei, comunicarea dintre celule și inflamație. De asemenea, poate afecta microbiomul intestinal, despre care se înțelege din ce în ce mai mult că joacă un rol în sănătatea inimii.

Un alt studiu a arătat că sucul de portocale roșii, consumat timp de o lună, a crescut numărul de bacterii intestinale care produc acizi grași cu lanț scurt. Acești compuși ajută la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase și la reducerea inflamației. Voluntarii au demonstrat, de asemenea, un control îmbunătățit al glicemiei și niveluri mai scăzute ale markerilor inflamatori.

Persoanele cu sindrom metabolic, un grup de factori de risc care include hipertensiunea arterială, glicemia crescută și excesul de grăsime corporală, pot observa beneficii deosebite.

Scăderea riscului atacului de cord

Într-o altă cercetare, consumul zilnic de suc de portocale a îmbunătățit funcția mucoasei vaselor de sânge, cunoscută sub numele de funcție endotelială, la 68 de participanți obezi. Funcția endotelială descrie cât de bine se relaxează și se dilată vasele de sânge, iar o funcționare mai bună este asociată cu un risc mai mic de atacuri de cord.

Studiile clinice au descoperit că, deși nivelurile de lipoproteine ​​cu densitate mică (LDL), adesea numite colesterol rău, scad adesea, alte valori ale lipidelor, cum ar fi trigliceridele și HDL, s-ar putea să nu se modifice prea mult. Chiar și așa, persoanele care beau în mod regulat suc de portocale pot avea parte de beneficii pentru sănătate.

Un studiu efectuat pe 129 de lucrători dintr-o fabrică de suc de portocale din Brazilia a raportat concentrații mai scăzute de apolipoproteină B, sau apo-B, în sânge, un marker care reflectă numărul de particule purtătoare de colesterol, legate de riscul de infarct miocardic, notează independent.uk.