Beneficiile caiselor asupra sănătății. Conțin vitamine, antioxidanți și fibre

Acestea conțin vitamine, antioxidanți și fibre și au astfel mai multe beneficii asupra sănătății, potrivit health.com.

Fibre pentru o digestie sănătoasă

Unul dintre nutrienții cheie ai caiselor sunt fibrele. Fiecare cană de caise proaspătă are 3,1 grame. Conținutul de fibre este împărțit destul de uniform între fibre solubile și insolubile, care sunt importante mai ales pentru sănătatea digestivă.

Fibrele solubile ajută la înmuierea scaunului, astfel încât să se poată mișca mai ușor prin tractul digestiv, în timp ce fibrele insolubile adaugă volum scaunului pentru a menține lucrurile în mișcare și pentru a preveni constipația.

Acestea ajută și la reducerea nivelului de colesterol, gestionarea zahărului din sânge și la promovarea sațietății.

Vitamina C pentru imunitate și piele

Fiecare cană de caise are aproximativ 15 grame de vitamina C.Vitamina C este un nutrient important pentru diferite fațete ale sănătății, în special sănătatea imunitară și a pielii.5 Promovează imunitatea înnăscută și adaptativă pentru a evita agenții patogeni dăunători.

În plus, ajută la sinteza colagenului, o componentă importantă a țesutului conjunctiv.

Nutrienți cheie pentru sănătatea ochilor

Morcovii sunt buni pentru sănătatea ochilor, la fel și caisele. Culoarea lor portocalie comună este rezultatul unor nutrienți similari. Caisele sunt o sursă bună de vitamina A, probabil cel mai cunoscut pentru rolul său în promovarea sănătății ochilor. Vitamina A este o parte esențială a rodopsinei, o proteină din ochi care îi ajută să răspundă la lumină. Vitamina A joacă, de asemenea, un rol în funcționarea optimă a altor părți ale ochiului, corneea și membranele conjunctivale.

Pe langa vitamina A, vitamina C din caise ajuta la protejarea impotriva cataractei și încetinește progresia degenerescentei maculare legate de vârstă și pierderea acuității vizuale. În plus, antioxidanții ajută la protejarea împotriva bolilor cronice ale ochilor.

Antioxidanți

Caisele sunt o sursă excelentă de antioxidanți, inclusiv vitaminele A și C și beta caroten. De asemenea, sunt bogate în compuși fenolici, un alt tip de antioxidant care este asociat cu rate mai scăzute de cancer și boli cardiovasculare.

Antioxidanții ajută la neutralizarea radicalilor liberi care provoacă stres oxidativ în corp. Stresul oxidativ este legat de boli precum cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, Alzheimer, Parkinson și anumite boli oculare.

Hidratare

Fructele și legumele sunt o altă modalitate excelentă de hidratare deoarece au un conținut ridicat de apă. Caisele conțin 85% apă.

Menținerea hidratării ajută la reglarea temperaturii, lubrifierea articulațiilor și eliminarea deșeurilor (prin urină, transpirație și mișcări intestinale).La urma urmei, corpul conține aproximativ 50-60% apă.

Date nutriționale

Profilul nutrițional al unei caise proaspete (35 g).

Calorii: 17 calorii

Grăsimi: 0,14 g

Sodiu: 0,35 g

Carbohidrați: 3,9 g

Fibre: 0,7 g

Zaharuri adaugate: 0 g

Proteine: 0,5 g

Vitamina C: 3,5 g

Vitamina A: 33,6 g

Deoarece caisele sunt mici este indicat să consumăm mai multe.

Persoanele care au diabet trebuie să fie atente că acestea conțin 4 grame de carbohidrați/fruct cu proteine și grăsimi minime. Deci trebuie asociate cu o sursă de proteine și/sau grăsimi pentru a preveni creșterile de zahăr din sânge.

Riscuri

Fructele uscate sunt în esență versiuni concentrate de fructe proaspete, astfel încât vor avea mai mulți carbohidrați într-un volum mai mic, ceea ce poate justifica o mai mare precauție pentru cei cu diabet.

În plus, unele fructe uscate au adaos de zahăr, astfel că se recomandă limitarea la mai puțin de 10% din doza zilnică.

Sfaturi de consum

Lasă caisele proaspete pe blat pentru a lse coace.

Odată ce sunt coapte, pune-le la frigider pentru a prelungi perioada de valabilitate a acestora.

Taie caisele proaspete și congelează-le dacă nu le consumi.

Folosește caise congelate pentru a face smoothie-uri răcoritoare.

Fă gem, dulceață sau batoane cu fulgi de ovăz.

Adaugă caise uscate ca topping de iaurt.

Asociază caisele cu surse de grăsimi și proteine, cum ar fi nucile, semințele sau brânza, pentru a preveni creșterile rapide ale zahărului din sânge, mai ales dacă ai diabet.