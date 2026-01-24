Beneficiile surprinzătoare ale micului dejun asupra sănătății. La ce trebuie să fii atent

Cercetătorii de la Massachusetts General Brigham arată că un mic dejun luat târziu accelerează declinul fizic și mental odată cu înaintarea în vârstă.​

Impactul asupra sănătății

Studiul, publicat în Communications Medicine, a urmărit peste 2.945 de adulți britanici cu vârte între 42 și 94 de ani pe o perioadă de 20 de ani.

Cercetarea a constatat că, odaă cu înaintarea în vârstă, oamenii erau mai predispuși să ia micul dejun și cina la ore târzii.

Totodată, micul dejun consumat mai târziu a fost legat de afecțiuni grave de sănătate, precum depresie, anxietate, oboseală cronică, probleme dentare și somn perturbat. Mai grav, acest obicei crește riscul de mortalitate prematură și multimorbiditate, chiar și după corectarea factorilor precum vârsta sau stilul de viață. Pe măsură ce îmbătrânim, tendința de a mânca mai târziu devine un semnal de alarmă pentru sănătatea generală.​

Rolul crononutriției

Crononutriția, principiu susținut de specialistul Hassan Dashti, aliniază mesele la ritmul circadian al organismului, optimizând metabolismul, secreția hormonală și digestia.

Un mic dejun luat în prima oră după trezire stabilizează glicemia, furnizează energie creierului și previne fluctuațiile care duc la obezitate, diabet tip 2 sau boli cardiace. Amânarea mesei provoacă foame intensă și supraalimentare ulterioară, afectând pe termen lung vigilența și concentrarea., potrivit medicool.ro.

Sfaturi practice

Pregătește cu o seară înainte: ou fiert, ovăz cu fructe și semințe – rapid și nutritiv.

Creează o rutină: savurează cinci minute micul dejun și cafeaua, stimulând astfel digestia și starea de spirit.

Hidratează-te: un pahar de apă sau ceai cald activează digetia. Consumă micul dejun după 15-30 de minute.

Fii constant: ia micul dejun la aceeași oră zilnic, inclusiv în weekend, pentru a susține ceasul biologic.​