Când spălatul pe cap devine periculos: Sindromul rar care poate duce la AVC

Spălarea părului cu capul pe spate poate declanșa, în cazuri rare, probleme neurologice severe.

Fenomenul se numeștee Beauty Parlor Stroke Syndrome (BPSS) și este asociat cu hiperextensia gâtului – poziția în care capul este lăsat mult pe spate, de obicei la scafa de spălare.

Sindromul „accidentului vascular cerebral la coafor”

BPSS reprezintă o afecțiune neurologică rară, în care poziția forțată a gâtului afectează circulația sângelui prin arterele cervicale. În anumite situații, acest lucru poate duce la apariția unui accident vascular cerebral (AVC).

Medicii de urgență întâlnesc pacienți care prezintă simptome, precum dureri de cap, amețeală sau tulburări de echilibru. În acest context, diferențierea între cauze minore și un posibil AVC este esențială pentru stabilirea rapidă a tratamentului.

Cât de des se întâmplă

Deși poate suna alarmant, sindromul este extrem de rar. Primele cazuri au fost raportate în 1974, iar o analiză a literaturii medicale internaționale a identificat doar 54 de pacienți în 22 de studii.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la femei, dar au fost afectați pacienți de toate vârstele. În afară de saloanele de coafură, situații similare au fost observate și în cabinete stomatologice.

Simptome la care trebuie să fii atent

amețeală

tulburări de echilibru

dureri de cap

probleme de vedere

dificultăți de vorbire

Aceste simptome pot apărea în timpul sau la scurt timp după spălarea părului și pot crea confuzie în diagnostic.

Ce se întâmplă în organism

Investigațiile imagistice, precum RMN-ul sau angiografia, au arătat două mecanisme principale:

compresia arterelor vertebrale

disecția arterelor cervicale

Anumiți factori pot crește riscul, printre care ateroscleroza, variațiile anatomice ale vaselor de sânge sau o vulnerabilitate vasculară individuală.

Tratament și evoluție

Tratamentul diferă în funcție de cauză și poate include:

medicamente antiagregante sau anticoagulante

proceduri endovasculare (stent)

intervenții chirurgicale, în cazuri selectate

Evoluția pacienților variază: unii se recuperează complet, în timp ce alții pot rămâne cu sechele neurologice. Cazurile severe sunt rare, dar posibile.

Importanțs acțiunii rapide

Specialiștii subliniază că istoricul recent – inclusiv poziția gâtului înainte de apariția simptomelor – este esențial pentru diagnostic. Sindromul trebuie luat în calcul atunci când apar semne neurologice după hiperextensia cervicală.

Deși rar, acest tip de AVC evidențiază un aspect important: chiar și activitățile obișnuite pot avea riscuri atunci când implică poziții extreme ale corpului, potrivit dcmedical.ro.