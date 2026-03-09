Ce este amidonul rezistent? Carbohidratul minune pentru digestie și menținerea greutății corporale

Specialiștii recomandă includerea sa regulată în alimentație pentru efectele sale benefice asupra digestiei și metabolismului.

Ce este amidonul rezistent?

Carbohidrații din alimente se găsesc sub trei forme principale: zaharuri, fibre și amidon. Zaharurile sunt digerate rapid și furnizează energie imediată, fibrele nu se digeră și ajută digestia și sațietatea, iar amidonul furnizează energie constantă, fiind digerat mai lent.

Amidonul rezistent se diferențiază prin faptul că nu poate fi digerat în intestinul subțire și ajunge aproape neschimbat în intestinul gros. Aici este fermentat de microbi, generând acizi grași cu lanț scurt precum butiratul și propionaul, care reduc inflamația și protejează celulele intestinale.

Beneficiile amidonului rezistent

Sistemul digestiv

Amidonul rezistent acționează ca un prebiotic, hrănind bacteriile benefice și sprijinind diversitatea microbiomului. Aceasta influențează digestia, absorbția nutrienților, metabolismul și funcția imunitară.

Glicemie

Datorită absorbției lente, amidonul rezistent eliberează glucoza treptat în sânge, prevenind creșterile bruște ale glicemiei și reducând necesarul de insulină. Consumul regulat poate preveni rezistența la insulină și reduce riscul pentru diabet de tip 2, sindrom metabolic, boli cardiovasculare și obezitate abdominală.

Greutatea corporală

Amidonul rezistent contribuie la sațietate și reduce apetitul, furnizând mai puține calorii decât zaharurile sau amidonul digerabil (aproximativ 2,5 kcal pe gram). Totodată, poate reduce absorbția calorică din alte alimente bogate în carbohidrați.

Alimente care conțin amidon rezistent

Amidonul rezistent se găsește în mai multe categorii de alimente:

Fructe și legume: banane verzi, cartofii fierți și răciți

Leguminoase: fasole, mazăre, linte

Cereale și semințe: cereale integrale, ovăz, pâine integrală

Nuci și semințe: migdale, semințe de dovleac sau floarea-soarelui

Amidonul rezistent în alimente

Unele alimente devin mai bogate în amidon rezistent după gătire și răcire. De exemplu:

Cartofii fierți sau copți

Orezul fiert

Pastele

Ovăzul fiert

Pâinea integrală

Răcirea la frigider sau congelarea urmată de decongelare poate dubla conținutul de amidon rezistent. Reîncălzirea alimentelor nu îl distruge complet, dar temperaturile scăzute și timpul redus de încălzire ajută la păstrarea acestuia.

Includerea alimentelor bogate în amidon rezistent în dieta zilnică poate îmbunătăți sănătatea digestivă, menține glicemia constantă și ajuta la controlul greutății. Amidonul rezistent devine astfel un aliat valoros în menținerea echilibrului metabolic și a unui stil de viață sănătos, potrivit medicool.ro.