(P) Ce este lifting-ul facial? Medicii de la Soma Clinic ne explica ce presupune procesul si pentru cine este potrivit.

Lifting-ul facial este o un procedeu chirurgical care diminuează semnele vizibile cauzate de îmbătrânire de la nivelul feței și gâtului cum ar fi ridurile, șanțurile nazolabiale adâncite, depunerile de grăsime sub bărbie și pielea flască de pe fata si de pe gât.

Operația de facelift are ca scop eliminarea grăsimii și a pielii în exces; tegumentul remanent, țesuturile subdermice și mușchii sunt întinși, oferind o îmbunătățire radicală aspectului feței. Lifting-ul facial se adresează etajelor mijlociu și inferior ale feței precum și gâtului. Aspectul căzut al pleoapelor și sprâncenelor nu se îmbunătățește cu o operație de lifting facial, ci necesită o blefaroplastie sau un lifting de sprâncene. Intervenția chirurgicală necesită spitalizare, iar pacientul rămâne internat după operație până a doua zi.

Lifting-ul se efectuează cu anestezie generală iar durata medie a intervenției este de 2,5–3 ore. În funcție de preferințele chirurgului, structura facială a pacientului și gradul de corecție dorit, tipul de lifting facial este diferit. În cazul lifting-ului clasic, incizia începe în regiunea tâmplelor, coboară în fața urechii mergând pe sub lobulul acesteia înspre pielea cu păr a cefei. În acest fel se efectuează corectarea problemelor etajului facial mijlociu, inferior și uneori cervical. Pentru intervenția asupra gâtului, se adaugă o incizie sub bărbie. În cazul miniliftingului facial, incizia este mai scurtă, merge deasupra urechii, prin fața acesteia și terminându-se în spatele urechii. Acest procedeu se efectuează când se dorește diminuarea șanțurilor nazolabiale și tensionarea pielii de la nivelul mandibulei.

După intervenția chirurgicală pacientul prezintă edem, echimoze și senzație de tensiune la nivelul feței. Aceste stări vor dispărea în timp, la câteva săptămâni după operație. Cicatricile vor fi la început roz, dar devin cu greu vizibile o dată cu trecerea timpului. Rezultatele lifting-ului facial vor avea o durată de aproximativ 10-15 ani, după care intervenția chirurgicală poate fi repetată dacă se doreste, deoarece pielea își continuă procesul de îmbătrânire.

Operația se poate realiza împreună cu un lifting cervical și necesită internare, realizându-se cu anestezie generală. Abordarea chirurgicală este diferită în funcție de îmbunătățirile care se doresc a fi realizate. Dacă se dorește eliminarea excesului de piele de la nivelul mandibulei și o redefinire a unghiului cervico-mandibular, se efectuează o incizie în fața urechii, apoi se coboară pe sub lobulul acesteia până în spatele pavilionului. Dacă există un exces de grăsime sub bărbie, iar elasticitatea pielii este bună, este indicata lipoaspiratia grăsimii, fără alte intervenții. Dacă pe gât sunt prezente benzi longitudinale din cauza laxității mușchiului platisma, se elimină surplusul de grăsime și piele și se plicaturează mușchiul, efectuându-se o incizie imediat sub bărbie.

Ce nu poate rezolva facelift-ul?

Avand in vedere natura acestei interventii chirurgicale, lifting-ul facial nu va schimba fizionomia si caracteristicile fetei si nici nu va stopa procesul de imbatranire.

Operatia de facelift se efectueaza doar chirurgical. Tratamentele minim invazive nu pot obtine aceleasi rezultate, insa pot ajuta la amanarea interventiei chirurgicale.

Gasiti mai multe informatii despre lifting-ul facial sau despre alte operatii estetice pe care echipa noastra le realizeaza si de care sunteti interesati pe www.somaclinic.ro