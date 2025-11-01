Ce tip de saună ți se potrivește? Cum te ajută căldura uscată și cea umedă

Sauna uscată funcționează la temperaturi între 65 și 93 de grade Celsius, cu o umiditate de circa 10%, în timp ce sauna umedă are o temperatură mai redusă, în jur de 43 de grade Celsius dar umiditate de 100%, generând un mediu cu aburi.

Sauna uscată versus umedă

Din punct de vedere al efectelor asupra organismului, sauna uscată favorizează o transpirație mai intensă, ceea ce ajută la scăderea colesterolului și îmbunătățește sănătatea cardiovasculară.

Sauna umedă, în schimb, este apreciată pentru capacitatea de a calma durerile musculare și articulare, precum și pentru ameliorarea afecțiunilor dermatologice.

Specialiștii subliniază că umiditatea ridicată determină creșterea rapidă a temperaturii corpului, ceea ce poate diminua inflamațiile și reduce tensiunea arterială.

Acest tip de saună este indicat persoanelor care suferă de congestie a sinusurilor sau dificultăți respiratorii, oferind o ușurare datorită aerului cald și umed.

Expunerea regulată la temperaturi înalte în saună aduce multiple beneficii pentru sănătate. Ritmul cardiac crește semnificativ, iar vasele de sânge se dilată, stimulând circulația, într-un mod similar cu exercițiile fizice moderate. Utilizarea saunei contribuie la reducerea stresului, îmbunătățirea somnului și menținerea sănătății pielii.

La ce să fii atent când mergi la saună

Pentru un efect optim, specialiștii recomandă sesiuni de saună de 15-20 de minute, de două-trei ori pe săptămână, deși unii consideră că poate fi sigură utilizarea zilnică. Începătorii ar trebui să opteze pentru perioade mai scurte, de aproximativ 5 minute, crescând treptat durata.

Hidratarea corespunzătoare este esențială pentru a compensa pierderea de lichide prin transpirație, fiind indicat consumul apei sau băuturilor cu electroliți, potrivit medicool.ro.