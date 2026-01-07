Ce trebuie să faci înaintea călătoriilor cu avionul

Mulți pasageri riscă urgențe medicale în avion din cauza unei greșeli simple: uită să se hidrateze înainte de zbor, susțin experții și însoțitorii de bord.

Deshidratarea, inamicul invizibil

Umiditatea din avion poate să scadă sub 20%, ceea ce duce la scăderea apei din organism, afectând pielea, ochii și mucoasele, notează a1.ro.

„Călătoriile cu avionul sunt deosebit de predispuse la deshidratare, deoarece lichidele îți sunt luate atunci când treci prin securitatea aeroportuară,” spune dr. David Cutler, medic specialist în medicină de familie.

Însoțitoarea de zbor JetBlue Loretta Hill, cu 10 ani experiență, confirmă: „„Am avut oameni care pur și simplu s-au ridicat în picioare și au leșinat pentru că nu mâncaseră sau nu băuseră nimic”.

Simptomele deshidratării

De la gură uscată, lipsa transpiației și urină închisă la culoare, la stare de ceață mentală sau colaps, deshidratarea ese agravează în timpul zborurilor lungi.

Experții îi sfătuiesc pe călători să bea apă înainte de a seurca în avion și să evite cafeaua și alcoolul.