Ce trebuie să știi despre îngrijirea gingiilor: Metode simple și naturale pentru sănătatea orală

Specialiștii atrag atenția că anumite metode complementare pot contribui la sănătatea orală, alături de obiceiurile de igienă de bază.

Ulei esențial de cimbru

Conform unor studii publicate în literatura de specialitate, uleiul esențial de cimbru poate ajuta la inhibarea dezvoltării microorganismelor responsabile de afecțiuni ale cavității bucale. Utilizarea acestuia este uneori recomandată ca adjuvant în îngrijirea orală, în funcție de indicațiile specialiștilor.

Periaj corect

Periajul dinților rămâne una dintre cele mai importante metode de prevenire a problemelor dentare. Recomandările generale indică spălarea dinților de cel puțin două ori pe zi, timp de minimum două minute, utilizând o periuță cu peri moi.

Specialiștii avertizează că un periaj prea agresiv sau folosirea unei periuțe cu peri medii sau tari poate afecta gingiile, smalțul dentar și chiar rădăcina dinților.

Ață dentară

Utilizarea zilnică a aței dentare este considerată o componentă importantă a igienei orale. Potrivit recomandărilor American Dental Association, aceasta ajută la îndepărtarea resturilor alimentare și a plăcii bacteriene din zonele greu accesibile periuței de dinți, contribuind la prevenirea cariilor și a bolilor gingivale.

Sare

Sarea are propietăți antibacteriene și calmează inflamațiile gingiilor. Clăditrea cu apă sărată este astfel eficientă pentru a calma gingiile inflamate.

Se amestecă bine o linguriță de sare într-o cană cu apă călduță. Se clătește timp de 30 de secunde, apoi soluția se scuipă, fără a fi înghițită. Procedura poate fi repetată de două sau de trei ori pe zi.

Ceai verde

Consumul de ceai verde poate ajuta la susținerea sănătății dinților și gingiilor. Se recomandă consumul a 1-2 căni de ceai verde pe zi.

Ulei esențial de mentă

Uleiul de mentă poate fi eficient în prevenirea dezvoltării microorganismelor care provoacă boli gingivale.

Aloe vera

Injectarea unui gel de aloe vera de uz medicinal în gingiile inflamate a fost asociată cu o îmbunătățire a afecțiunilor parodontale.

Septilin

Este un preparat care conține guggul, guduchi, lemn-dulce și alți compuși. Administrarea de septilin îmbunătățește rezultatele tratamentului parodontal. Este disponibil sub formă de comprimate și de sirop.

Doza pentru adulți este de două comprimate de două ori pe zi sau două lingurițe de sirop de trei ori pe zi.

Omega-3

Administrarea zilnică a 300 mg de acizi grași Omega-3, timp de 12 săptămâni, poate reduce nflamația gingiilor.

De asemenea, acizii grași Omega-3 contribuie la prevenirea parodontitei cronice.

Ulei esențial de arbore de ceai

Uleiul de arbore de ceai poate fi eficient în prevenirea dezvoltării microorganismelor care provoacă boli la nivelul cavității bucale.

Gel de turmeric

Turmericul conține curcumină, un puternic antiinflamator și antioxidant.

Gelul de turmeric poate preveni placa bacteriană și gingivita, două probleme care contribuie la retragerea gingiilor.

Apă oxigenată

Clătirea gurii cu o soluție din apă și peroxid de hidrogen poate ajuta la tratarea gingiilor dureroase, roșii sau umflate.

Se camestecă un sfert de cană de apă oxigenată 3% cu un sfert de cană de apă. Cu aces amestec se clătește timp de 30 de secunde, apoi se scuipă, fără a fi înghițit. Procedura poate fi repetată de două sau de trei ori pe săptămână, potrivit dcmedical.ro.