Ceaiul verde și vitamina B3: O nouă speranță în lupta împotriva bolii Alzheimer

Ceea ce face ca descoperirea să fie deosebit de interesantă esteâ că acestea sunt disponibile ca suplimente alimentare considerate sigure de către autoritățile de reglementare.

Alimentele în care se găsește vitamina B3

Concluziile studiului, realizat de cercetătorii de la Universitatea din California Irvine (UC Irvine), asupra antioxidantului epigalocatechin galat și nicotinamidă, este un tip de vitamina B3, produsă în mod natural în organism din alimente bogate în niacină, cum ar fi cerealele, peștele, nucile, leguminoasele și ouăle.

„Prin suplimentarea sistemelor energetice ale creierului cu compuși care sunt deja disponibili ca suplimente alimentare, am putea avea o nouă cale către tratarea declinului cognitiv legat de vârstă și a bolii Alzheimer”, spune inginerul biomedical Gregory Brewer.

Ce este GTP și rolul său în creier

În testele efectuate pe neuroni de șoareci cultivați în laborato, s-a demonstrat că epigalocatechin galatul și nicotinamida stimulează molecula energetică guanozin trifosfat (GTP), care se găsește în celulele creierului. GTP furnizează energia esențială pentru curățarea celulelor moarte, lipsa compusului fiind anterior legată de dezvoltarea bolii Alzheimer în creierele îmbătrânite.

GTP este strâns legat de autofagie, reciclarea naturală a celulelor moarte.

S-a demonstrat că neuronii stimulați de GTP ajută creierul să elimine aglomerările dăunătoare de proteine ​​beta amiloide, care au fost mult timp legate de progresia bolii Alzheimer. Compușii au inversat, de asemenea, daunele asociate cu vârsta în celulele creierului.

Deși GTP a fost anterior asociat cu neurodegenerarea, studiul dezvăluie cum nivelurile pot scădea în timp, în special atunci când este implicată boala Alzheimer. Cercetătorii speculează că o combinație de epigalocatechin galat și nicotinamidă ar putea readuce GTP la nivelurile întâlnite în celulele mai tinere.

„Acest studiu evidențiază GTP ca o sursă de energie, anterior subapreciată, care determină funcțiile vitale ale creierului”, spune Brewer.

Ceaiul verde scade riscul de demență

La începutul acestui an, un studiu separat a asociat ceaiul verde cu mai puține leziuni ale substanței albe din creier și, implicit, cu un risc mai mic de demență, deși cercetarea nu a dovedit o cauză-efect directă. Nicotinamida a fost, de asemenea, implicată în protejarea neuronilor de efectele accidentului vascular cerebral și ale neurodegenerării.

Datorită acestei cercetări știm că GTP ar putea fi unul dintre motive oar epigalocatechin galatul și nicotinamida ar putea face o diferență esențială atunci când sunt luate împreună. Va dura ceva timp pentru a transforma acest lucru într-un tratament și este important de menționat că acest lucru a fost testat doar pe celule de șoarece in vitro, dar rezultatele sunt încurajatoare.

„Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, creierul lor prezintă o scădere a nivelului de energie neuronală, ceea ce limitează capacitatea de a elimina proteinele nedorite și componentele deteriorate. Am descoperit că restabilirea nivelului de energie ajută neuronii să își recapete această funcție critică de curățare.”, spune Brewer. Cercetarea a fost publicată în GeroScience, notează sciencealert.com.

