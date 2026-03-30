Cele mai importante beneficii ale postului intermitent. Dr. Adina Alberts: „Prin autofagie se distrug celulele tumorale, virusuri și bacterii”

Eficiența postului a fost validată științific odată cu premiul Nobel acordat cercetătorului japonez Yoshinori Ohsumi pentru descoperirea mecanismelor autofagiei. Acest proces reprezintă capacitatea corpului de a se „curăța” singur atunci când nu primește hrană pentru o perioadă mai lungă.

Conform Dr. Adina Alberts, în timpul autofagiei, organismul distruge celulele degradate, bătrâne, tumorale, precum și virusurile sau bacteriile, folosindu-le ca sursă de energie pentru funcțiile vitale.

„Eu cred în postul intermitent pentru că l-am experimentat și cred în capacitatea organismului de a se autoregenera și de a se autovindeca. Cred că nu e nevoie să menționez binecunoscutul fenomen numit placebo. Medicina modernă internațională îl recunoaște. Si în raport cu acesta se studiază orice substanță medicamentoasă nouă. Studiile se efectuează când o substanță medicamentoasă nouă se dorește a fi introdusă pe piață. Întotdeauna rezultatele se raportează la efectul placebo. Acest efect placebo este, de fapt, puterea organismului de a se autovindeca”, spune Dr. Adina Alberts, fondatoarea platformei de telemedicină eTELEDOC.

Recomandări pentru persoanele sănătoase vs. bolnavii cronici

Deși postul are beneficii imense, abordarea trebuie să fie diferită în funcție de starea de sănătate a fiecăruia.

Pentru bolnavii cronici, Dr. Alberts recomandă „pașii mărunți”. Aceștia ar trebui să înceapă prin a sări peste o singură masă (mic dejun sau prânz) și să crească treptat intervalul dintre mese pe măsură ce corpul se obișnuiește.

O persoană fără probleme medicale poate încerca chiar de la prima tentativă să stea nemâncată o zi sau mai multe, însă moderația este cheia.

„Am făcut și câteva sesiuni online cu grupuri de oameni care au vrut să se alăture acestei perioade de fasting. Am inițiat așadar mii de persoane care au simțit că pot face față împreună acestei provocări. Pentru bolnavii cronici însă, pașii trebuie făcuți mărunți. Într-o primă fază, un bolnav cronic poate să sară peste o masă, fie că e micul dejun, fie ca e masa de prânz. Ulterior, odată ce s-a acomodat, se poate crește acest interval dintre mese. O persoană sănătoasă în schimb poate să stea și câteva zile nemâncată, Chiar de la prima incercare, Eu nu recomand aceste sesiuni de post nici prea dese, nici prea lungi”, explică dr. Adina Alberts, conform eteledoc.ro.

Postul intermitent este mai mult decât o dietă

Postul intermitent este o metodă de a accesa puterea de autovindecare a organismulu. Prin disciplină și o abordare adaptată nevoilor individuale, acest instrument poate oferi un restart vital sănătății noastre.

„Poate fi și de două, trei zile, pentru o detoxifiere generală a organismului și un restart în ceea ce privește sinteza de celule noi. Atunci când nu mâncăm, prin autofagie se distrug în primul rând celulele stricate, degenerate, bătrâne, tumorale, virusuri și bacterii. Acestea sunt distruse prima dată și sunt utilizate ca energie pentru functiile fiziologice ale organismului. Abia apoi, după ce s-a făcut această curățenie generală, apare sinteza de celule noi, tinere și sănătoase. Atunci cand alimentatia se reaia. Si va fi foarte viguroasă. După cum am spus, după autofagie obținem un restart al întregului organism.

N-aș recomanda postul cu apă mai mult de 3-4 zile pentru că nu văd beneficiile unui efort mai indelungat de atat. Însă, un post de două-trei zile o dată pe lună sau chiar și o dată la două luni, aduce multe lucruri bune pentru sănătate. După o perioadă de fasting, este extrem de important ca alimentația să fie reintrodusă treptat”, conchide Dr. Adina Alberts.

Recent, Dr. Adina Alberts a bifat o premieră în medicina românească prin lansarea eTELEDOC - o platformă de telemedicină care oferă consultații medicale online, prin video sau audio, rapid și accesibil - în Moldova, în rețeaua de farmacii Salofarm.

Astfel, locuitorii din Bacău, Suceava și Brăila pot discuta direct cu un medic, în doar câteva minute, chiar din farmacie, fără programare și fără deplasare la cabinet. „Ne dorim să eliminăm barierele dintre pacient și medic. Astfel, oferim acces rapid la consultații medicale, exact acolo unde oamenii merg deja pentru sănătatea lor”, spune Dr. Adina Alberts.

