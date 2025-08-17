Cheia longevității femeii: Cum să gestionezi 3 mari provocări biologice, conform Harvard

Vestea bună este că acestea pot fi corectate prin obiceiuri sănătoase și recuperare adecvată.

Sarcina

Este un factor major care crește vârsta biologică a femeii. Studiile arată că, pe durata sarcinii, organismul femeii experimentează un stres fiziologic ridicat, ceea ce duce la accelerarea îmbătrânirii celulare. Vârful acestei accelerări apare în proximitatea nașterii, însă efectele sunt reversibile, iar vârsta biologică începe să scadă în perioada postpartum. Alăptarea și un indice de masă corporală normal sau scăzut favorizează o revenire mai rapidă.

Intervenții chirurgicale majore sau de urgență

Acestea sunt alte surse de stres semnificativ pentru organism, determinând o creștere temporară a vârstei biologice. De exemplu, după o operație de urgență, vârsta biologică crește pentru o scurtă perioadă, dar apoi revine la normal în timpul procesului de recuperare.

Infectarea cu forme severe de COVID-19

A fost identificată ca un factor ce contribuie la creșterea vârstei biologice la femei. Pacientele spitalizate la terapie intensivă pentru această boală prezintă o accelerare a îmbătrânirii care se recuperează doar parțial, iar acest efect este mai pronunțat la femei decât la bărbați.

Sfaturi pentru o viață lungă și sănătoasă

Pentru a contracara aceste efecte și pentru a promova o viață mai lungă și sănătoasă, experții recomandă:

O dietă bogată în fructe și legume, combinată cu o hidratare corespunzătoare. Dietele vegetariene sau mediteraneene fără carne roșie sunt considerate benefice pentru recuperarea organismului.

Adoptarea unui stil de viață minimalist, reducând pe cât posibil expunerea la substanțe dăunătoare, precum tutunul și materialele plastice.

Obiceiuri sănătoase de somn și odihnă, care să susțină regenerarea celulară și recuperarea organismului.

Aceste descoperiri schimbă înțelegerea tradițională conform căreia îmbătrânirea biologică este un proces liniar și ireversibil, evidențiind caracterul dinamic și reversibil al vârstei biologice dacă se aplică intervențiile potrivite în momentele critice identificate, potrivit dcnews.ro.