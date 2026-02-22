Comprese de varză: Cum obții o mobilitate mai bună în artrită

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   07:40
Sursa foto: Frunzele de varză ajută la scăderea inflamației și durerilor articulare.

Durerile articulare pot fi calmate cu soluții naturiste. Compresele cu frunze de varză proaspete, aplicate la coate sau genunchi, reduc inflamația și rigiditatea în osteoartrită.

Ccercetările moderne confirmă efectul antiinflamator ale efrunzelor de varză datorită unor compuși, precum antocianine și glucosinolati, care extrag lichidul din țesuturile umflate.

Care sunt efectele

Compușii sulfurici din varză pătrund ușor prin piele, îmbunătățind circulația locală și oferind un efect răcoritor similar compreselor reci, ceea ce scade durerea și sporește mobilitatea.

Un studiu randomizat a arătat ameliorări semnificative după aplicări zilnice de 30-60 minute timp de mai multe săptămâni, comparativ cu tratamentele standard.

Cum se aplică

Se înfășoară genunchiul afectat  cu frunze de varză – ideal peste noapte – pentru rezultate optime.

Medicii subliniază că acest remediu nu vindecă artrita, dar completează terapiile moderne ca adjuvant natural, potrivit dcmedical.ro.

