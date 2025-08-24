Condimentul banal cu efecte puternice asupra colesterolului și sănătății inimii

Însă dincolo de farmecul său culinar, această rădăcină picantă are o istorie bogată în medicina tradițională iar știința modernă recuperează decalajul.

Studiile arată că ghimbirul poate oferi o gamă largă de beneficii pentru sănătate, de la ameliorarea grețurilor și răcelilor până la reducerea inflamației și susținerea sănătății inimii.

1. Ameliorarea grețurilor

Mai multe studii clinice au arătat dovezi consistente că ghimbirul poate reduce greața și vărsăturile, în comparație cu un placebo. NHS recomandă alimente sau ceaiuri care conțin ghimbir pentru ameliorarea grețurilor.

Ghimbirul este eficient și pentru grețurile din timpul sarcinii. În doze mici, este considerat o opțiune sigură și eficientă pentru persoanele care nu răspund bine la tratamentele standard.

Există, de asemenea, dovezi promițătoare că ghimbirul poate ajuta la grețurile induse de chimioterapie, deși rezultatele sunt mixte când vine vorba de răul de mișcare și grețurile postoperatorii.

Cercetătorii cred că efectele anti grețuri ale ghimbirului pot funcționa prin blocarea receptorilor de serotonină și acționând atât asupra intestinului, cât și asupra creierului. De asemenea, poate ajuta prin reducerea gazelor și a balonării din tractul digestiv.

2. Antiinflamator

Ghmbiul este bogat în compuși bioactivi, cum ar fi gingerolul și shogaolul, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice.

Cercetări recente sugerează că suplimentele cu ghimbir pot ajuta la reglarea inflamației, în special în afecțiunile autoimune. Un studiu a descoperit că ghimbirul a redus activitatea neutrofilelor - globule albe care devin adesea hiperactive în boli precum lupusul, artrita reumatoidă și sindromul antifosfolipidic.

Neutrofilele produc capcane extracelulare (NET), care sunt structuri asemănătoare pânzei folosite pentru a capta și ucide agenții patogeni. Dar atunci când NET-urile se formează excesiv, acestea pot alimenta bolile autoimune. În cadrul studiului, administrarea zilnică de ghimbir timp de o săptămână a redus semnificativ formarea de celule neotitice (NET).

Deși acest studiu a folosit suplimente de ghimbir, nu este clar dacă ghimbirul proaspăt sau ceaiul au același efect. Totuși, rezultatele sugerează că ghimbirul ar putea fi o opțiune naturală și utilă pentru persoanele cu anumite afecțiuni autoimune - deși sunt necesare mai multe cercetări.

3. Antimicrobian

Ghimbirul are și proprietăți antimicrobiene, ceea ce înseamnă că poate ajuta la combaterea bacteriilor, virușilor și a altor microbi dăunători. Combinat cu efectele sale antiinflamatorii, acest lucru face din ghimbir un remediu popular pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă, cum ar fi durerile în gât.

3. Gestionarea durerii

În ceea ce privește durerea, cercetările privind ghimbirul sunt încurajatoare - deși nu concludente. Unele studii arată că extractul de ghimbir poate reduce durerea și rigiditatea genunchiului la persoanele cu osteoartrită, în special în primele etape ale tratamentului. Cu toate acestea, rezultatele variază și nu toată lumea experimentează același nivel de reducere a durerii.

Pentru durerile musculare, un studiu a constatat că administrarea a 2 grame de ghimbir zilnic timp de 11 zile a redus durerea după exerciții fizice.

4. Dureri mentruale

Ghimbirul poate, de asemenea, să amelioreze durerile menstruale. De fapt, unele studii sugerează că eficacitatea sa rivalizează cu cea a medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul.

Cercetătorii cred că ghimbirul funcționează prin activarea căilor din sistemul nervos care atenuează semnalele durerii. De asemenea, poate inhiba substanțele chimice inflamatorii, precum prostaglandinele și leucotrienele.

4. Sănătatea inimii și sprijin pentru diabet

Tensiunea arterială crescută, glicemia ridicată și colesterolul „rău” crescut (lipoproteine cu densitate mică sau colesterol LDL) sunt factori de risc pentru bolile de inimă. Ghimbirul poate ajuta în cazul celor trei.

O analiză din 2022 asupra a 26 de studii clinice a constatat că suplimentarea cu ghimbir poate îmbunătăți semnificativ nivelul colesterolului - scăzând trigliceridele, colesterolul total și colesterolul LDL, crescând în același timp colesterolul HDL („bun”). De asemenea, poate scădea tensiunea arterială.

Pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2, ghimbirul ar putea oferi beneficii suplimentare. O analiză a 10 studii a constatat că administrarea a 1-3 grame de ghimbir zilnic, timp de patru până la 12 săptămâni, a ajutat la îmbunătățirea atât a nivelului de colesterol, cât și a controlului glicemiei.

Aceste beneficii par să provină din mecanisme multiple, inclusiv îmbunătățirea sensibilității la insulină, absorbția crescută a glucozei în celule și reducerea stresului oxidativ. Acțiunile antiinflamatorii ale ghimbirului pot contribui, de asemenea, la efectele sale de protecție a inimii.

5. Sănătatea sexuală

Unele cercetări timpurii sugerează că ghimbirul poate oferi, de asemenea, beneficii pentru sănătatea sexuală, deși dovezile la oameni sunt încă limitate. Studiile pe animale au descoperit că ghimbirul poate crește nivelul de testosteron, poate îmbunătăți fluxul sanguin și poate îmbunătăți comportamentul sexual.

În medicina tradițională, a fost folosit de mult timp ca afrodisiac. Deși nu există încă dovezi clinice puternice care să confirme un impact direct asupra libidoului, efectele antiinflamatorii, circulatorii și hormonale ale ghimbirului ar putea juca un rol de susținere, în special pentru persoanele care gestionează afecțiuni precum diabetul sau stresul oxidativ.

6. Sănătatea creierului și prevenirea cancerului

Dovezile emergente sugerează că ghimbirul poate oferi, de asemenea, beneficii neuroprotectoare și anticancerigene. Studiile de laborator arată că compușii ghimbirului pot ajuta la protejarea celulelor creierului de daunele oxidative – un factor cheie în bolile neurodegenerative, precum Alzheimer.

Alte cercetări in vitro au descoperit că ghimbirul poate încetini creșterea unor celule canceroase. Însă aceste descoperiri sunt încă în stadii incipiente și sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma relevanța lor la om.

Atenție la riscuri

Ghimbirul este în general sigur atunci când este consumat în alimente sau ceai. Dar, ca orice supliment, trebuie utilizat cu moderație.

Dozele de peste 4 grame pe zi pot provoca efecte secundare precum arsuri la stomac, balonare, diaree sau iritații ale gurii. Acestea sunt de obicei ușoare și temporare.

Anumite grupuri ar trebui să fie precaute cu dozele mari. Ghimbirul poate crește riscul de sângerare la persoanele care iau anticoagulante (cum ar fi warfarina, aspirina sau clopidogrelul) și poate spori efectele medicamentelor pentru diabet sau tensiune arterială, ducând potențial la scăderea glicemiei sau a tensiunii arteriale. Femeile însărcinate ar trebui, de asemenea, să consulte un medic înainte de a utiliza doze mari.

Așadar, ghimbirul nu este doar un condiment parfumat de bucătărie – este un remediu natural cu un sprijin științific tot mai mare. Pentru majoritatea oamenilor, consumul de ghimbir în mâncare sau ceai este o modalitate sigură și eficientă de a-i valorifica potențialul terapeutic. Dacă vă gândiți să luați suplimente, este întotdeauna recomandat să discutați mai întâi cu medicul sau farmacistul, mai ales dacă aveți o afecțiune medicală sau luați medicamente, notează independent.uk.

