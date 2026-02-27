Cum să aplici corect șamponul uscat pentru un păr curat și plin de volum

Dar cât de sigur este și cât de mult îl putem folosi fără riscuri?

Ce este șamponul uscat

Alcătuit din amidonuri, argile sau alcool, șamponul uscat absoarbe excesul de sebum și impuritățile de la rădăcină, lăsând părul să pară mai curat, cu volum și textură.

Spre deosebire de șamponul clasic, cel uscat nu necesită clătire.

Se găsește sub formă de pudră sau spay și ajută la revigorarea aspectului părului între d oouă spălări.

Însă produsul nu înlocuiește spălarea clasică. Puterea sa reală de curățare este limitată, iar utilizarea excesivă poate provoca iritații sau uscăciune la nivelul scalpului.

Cum îl aplici corect

Agită bine recipientul înainte de utilizare.

Pulverizează la rădăcină, ținând recipientul la aproximativ 15 cm de scalp.

Masează ușor pentru distribuirea uniformă a produsului.

Piaptănă părul pentru a îndepărta excesul și pentru a obține volum și textură.

Dacă vrei, aplică și pe lungimi pentru un efect mat și aerisit.

Cât de des poate fi folosit

Specialiștii recomandă moderație în utilizarea acestuia. Folosit prea des, șamponul uscat se poate acumula pe scalp și păr, încărcând firele de păr și provocând iritații ale scalpului.

Alternarea cu spălările tradiționale este astfel esențială pentru sănătatea părului și a scalpului.

Mituri demontate

Șamponul uscat cauzează căderea părului? Dozat corect, nu. Însă utilizarea zilnică pe termen lung poate afecta scalpul și, indirect, sănătatea firului de păr.

Poate înlocui spălarea cu apă? Nu. Șamponul uscat maschează sebumul dar nu curăță cu adevărat murdăria și impuritățile.

Este doar pentru persoane leneșe? Nu neapărat. Este util și pentru părul subțire sau pentru cei care doresc volum rapid.

Lasă reziduuri albe? Majoritatea produselor moderne permit perierea ușoară a pudrei, iar unele sunt colorate pentru a se potrivi nuanței naturale a părului.

Îngreunează părul sau îl usucă? Folosit corect, adaugă volum dar folosit excesiv poate usca firele de păr din cauza alcoolului din compoziție, potrivit a1.ro.