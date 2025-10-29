Cum să crești natural nivelul de serotonină din organism

Factorii genetici și de mediu influențează cantitatea de serotonină produsă și funcționalitatea acesteia în corp. Stilul de viață joacă un rol decisiv: sedentarismul, stresul, alimentația neadecvată, somnul neregulat sau lipsa expunerii la soare pot reduce nivelul acestei substanțe.

Pentru a susține o stare mentală echilibrată, specialiștii recomandă mai multe metode naturale care pot crește producția de serotonină:

Exerciții fizice regulate

Stimulează eliberarea serotoninei, contribuind la îmbunătățirea stării de spirit și combaterea sedentarismului.

Expunerea la lumina soarelui

Ajută creierul să producă mai multă serotonină. Lipsa luminii este asociată cu tulburarea afectivă sezonieră, un tip de depresie cauzată de schimbările de anotimp.

Gestionarea stresului

Este esențială deoarece cortizolul, un hormon asociat stresului, reduce cantitatea de serotonină disponibilă în creier. Metode precum mindfulness, yoga, meditația, tehnicile de respirație și somnul de calitate ajută la menținerea nivelurilor sănătoase de serotonină.

Râsul

Reduce hormonii de stres și stimulează nivelul de serotonină, contribuind astfel la o stare generală de bine.

Alimentația bogată în triptofan

Triptofanul este un aminoacid precursor al serotoninei și sprijină producția acestui neurotransmițător. Alimente precum verdețuri, semințe de dovleac, semințe de floarea-soarelui, semințe de susan, brânză, soia, carne de pasăre, arahide, albuș de ou, carne de pește, broccoli și mazăre sunt recomandate, potrivit medicool.ro.

Adoptarea acestor obiceiuri sănătoase poate fi o cale naturală și eficientă pentru a menține și crește nivelul de serotonină, asigurând o stare psihică și fizică mai echilibrată.