Cum să îți menții pielea sănătoasă în timpul iernii

Scădetea temperaturilor și a umdității au efecte negative asupra pielii. Aceasta este atfel mai predispusă la uscăciune și irirații.

Cum să ai grijă de piele în sezonul rece

Cremă hidratantă

Este esențial să folosești o cremă hidratantă mai grasă, care să conțină ceramide sau uleiuri vegetale, precum și acid hialuronic, pentru a contracara uscăciunea provocată de aerul uscat.​

De asemenea, este importantă utilizarea loțiunilor pentru corp pentru a menține hidratarea pe tot corpul și a preveni uscăciunea și iritațiile.​

Protecție solară

Continuarea protecției solare, chiar și în zilele mai reci, rămâne fundamentală, fiind indicat să aplici un SPF 30+ pe față, gât și mâini înainte de plimbări în natură.

De asemenea, este recomandat să aplici zilnic creme pentru ochi și balsam de buze cu SPF, pentru a preveni uscarea și iritarea acestor zone mai sensibile.

Curățare

Curățarea pielii trebuie să fie blândă, evitând săpunurile agresive. Exfolierea să fie făcută cu moderație, maximum o dată pe săptămână, pentru a proteja bariera cutanată.​

Hidratare internă

Aportul de lichide și alimentele bogate în Omega-3 și antioxidanți contribuie la sănătatea pielii.​

Retinol

Sunt indicate produsele de îngrijire care conțin retinol (vitamina A), însă cu precauție.

De asemenea, sunt recomandate și tratamentele cosmetice de rejuvenare, dacă este necesar, potrivit longevitymagazine.ro.

În concluzie, adaptarea rutinei de îngrijire la sezonul rece și atenția la factorii de mediu pot face diferența pentru o piele luminoasă, hidratată și sănătoasă, pe întreaga perioadă de toamnă și iarnă.​