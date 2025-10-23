Cum îți protejezi inima: 3 alimente pe care să le consumi zilnic

Medicul cardiolog Diego Araiza recomandă cafeaua în cantități moderate, uleiul de măsline și proteinele de calitate.

3 alimente benefice pentru inimă

Cafea

Acesta explică că între 3 și 5 cești de cafea pe zi, consumate astfel încât să nu afecteze somnul, pot avea efecte benefice asupra inimii.

Ulei de măsline

Uleiul de măsline, în special cel crud, reduce riscul bolilor cardiovasculare, fiind utilizat frecvent în preparatele culinare sau în dressingurile pentru salate.

Proteine

Proteinele, de origine vegetală sau animală, sunt importante pentru menținerea sațietății, creșterea masei musculare și păstrarea mobilității.

Alimente periculoase pentru inimă

Pentru a preveni bolile cardiace, specialiștii recomandă evitarea alimentelor bogate în grăsimi trans, cum sunt produsele de patiserie, snacks-urile procesate și margarina, care cresc colesterolul „rău” (LDL) și scad colesterolul „bun” (HDL), favorizând formarea plăcilor de aterom.

Consumul excesiv de sare, prezent în alimente procesate, conserve, mezeluri și sosuri gata preparate, crește riscul hipertensiunii arteriale.

De asemenea, zahărul din băuturi dulci și dulciuri procesate, poate provoca creșterea în greutate, rezistență la insulină și inflamație cronică, toate afectând negativ inima.

Grăsimile saturate, cum sunt cele din carne roșie grasă, unt și brânzeturi grase, trebuie consumate cu moderație pentru a preveni creșterea colesterolului și rigidizarea arterelor, factori ce pot conduce la infarct sau accident vascular cerebral, notează dcnews.ro.