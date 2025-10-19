Cum să previi și să tratezi pielea uscată în sezonul rece

De ce se usucă pielea

Printre cauzele frecvente ale pielii uscate sunt stilul de viață, vârsta, anumite medicamente, afecțiuni dermatologice și schimbările de mediu.

Factorii externi precum vremea schimbătoare, umiditatea scăzută, căldura din interior sau soarele pot înrăutăți uscăciunea. Expunerea la chimicale, de exemplu în saloanele de cosmetică, poate modifica funcționarea pielii.

Totodată, cremele hidratante pot să nu conțină ingredientele potrivite pentru nevoile specifice ale pielii. Multe geluri de duș nu oferă hidratarea necesară, în timp ce produse cu unt de shea sau ceramide, glicerina și urea sunt mai eficiente în retenția umidității.

Anumite afecțiuni medicale predispun la uscăciune cronică a pielii, inclusiv eczemă, dermatită de contact, dermatită seboreică și psoriazis.

Bolile precum diabetul, hipotiroidismul sau boala Crohn pot agrava problema.

Sarcina și menopauza influențează, de asemenea, starea pielii.

Pielea uscată se manifestă mai frecvent la persoanele peste 60 de ani și este mai des întâlnită în rândul femeilor.

Cum să menții pielea hidratată

Pentru a combate uscăciunea, experții recomandă folosirea cremelor cu ceramide, ulei de jojoba, acid hialuronic și unt de shea, evitând produsele cu alcool, parfumuri sau retinoizi care pot agrava problema.

Este recomandată aplicarea produselor hidratante de mai multe ori pe zi, în special imediat după duș.

Consumul crescut de lichide sprijină hidratarea pielii deoarece pielea este alcătuită în mare parte din apă.

De asemenea, duşurile scurte și cu apă călduță ajută la menținerea uleiurilor naturale ale pielii.

Folosirea umidificatoarelor în sezonul rece previne uscarea excesivă a pielii.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și aparatele de bronzat dearece emit raze ultraviolete care pot deteriora pielea.

Pentru protecție suplimentară în sezonul rece este esențial să porți fular și mănuși care să protejeze zonele expuse la frig, potrivit catine.ro.