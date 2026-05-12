Cum a surprins Franz Kafka anxietatea profesională: Ce a scris despre presiunea muncii și epuizarea psihică, în urmă cu peste un secol?

În centrul poveștii se află Gregor Samsa, un agent comercial care se trezește transformat într-o insectă gigantică. Însă ceea ce i-a impresionat pe psihologi nu este transformarea în sine, ci reacția personajului: prima sa grijă nu este starea în care a ajuns, ci faptul că ar putea întârzia la muncă.

„După ce descoperă că s-a transformat într-o insectă, prima grijă a lui Gregor Samsa nu este ce i s-a întâmplat, ci să nu întârzie la muncă”, este pasajul din roman care continuă să fie intens discutat în contextul societății moderne.

Psihologii cred că scriitorul a surprins în 1915 mecanisme psihologice asociate astăzi cu burnout-ul: presiunea constantă de a performa, incapacitatea de a se opri și tendința de a ignora semnalele de epuizare.

Personajul Gregor Samsa își detestă locul de muncă, descriindu-l ca pe o sursă permanentă de stres, oboseală și presiune. Cu toate acestea, el simte că nu își poate permite să renunțe deoarece familia depinde financiar de el.

Specialiștii spun că această dinamică este extrem de actuală. Burnout-ul nu apare doar din suprasolicitare, ci și din sentimentul că odihna sau oprirea ar echivala cu un eșec personal ori profesional.

Textul lui Kafka evidențiază și un alt fenomen frecvent întâlnit în prezent: continuarea activității chiar și atunci când corpul și mintea transmit semnale clare de epuizare. Potrivit psihologilor, mulți oameni ajung să funcționeze „pe pilot automat”, ignorând stresul și nevoia de recuperare.

Un alt aspect analizat de cercetători este sentimentul de vinovăție asociat cu imposibilitatea de a mai performa. În roman, Gregor se teme că absența sa va fi interpretată ca lipsă de responsabilitate sau lipsă de implicare, o presiune pe care mulți angajați o resimt și astăzi.

Criticii literari susțin că imaginea insectei din „Metamorfoza” simbolizează de fapt pierderea identității personale în fața obligațiilor și a muncii excesive. Gregor ajunge să fie definit exclusiv prin utilitatea sa, iar în momentul în care nu mai poate produce, simte că își pierde valoarea.

La mai bine de 100 de ani de la publicare, „Metamorfoza” continuă să fie considerată una dintre cele mai actuale reflecții despre presiunea socială, alienare și epuizare psihică, notează longevitymagazine.ro.