Cum să tratezi mătreața cu ingrediente naturale: Ghid complet pentru un scalp sănătos

Specialiștii recomandă remedii naturale care pot ameliora simptomele și, în unele cazuri, pot fi la fel de eficiente ca tratamentele chimice. Totuși, dacă simptomele persistă, este indicat să consulți un medic dermatolog.

Suplimente naturale

Acizi grași omega-3: contribuie la hidratarea scalpului și reduc inflamația. Se regăsesc în somon, păstrăv, nuci, semințe de chia și semințe de in.

Probiotice: întăresc sistemul imunitar și pot ajuta la combaterea infecțiilor fungice. Surse recomandate: iaurt, kefir, murături, kimchi, kombucha, brânzeturi fermentate.

Remedii locale

Bicarbonat de sodiu: exfoliant blând, reduce descuamarea și mâncărimea și are proprietăți antifungice.

Ulei de cocos: hidratează scalpul, reduce inflamația și are efect antimicrobian.

Ulei de arbore de ceai și ulei din iarbă de lămâie: antifungice și antiinflamatorii; se recomandă diluarea înainte de aplicare.

Aloe vera: antibacterian și antifungic, reduce inflamația și calmează iritațiile.

Oțet de mere: echilibrează pH-ul scalpului și împiedică dezvoltarea fungilor; se recomandă diluarea într-un ulei purtător.

Stil de viață și dietă

Reducerea stresului prin yoga, meditație sau tehnici de respirație poate preveni agravarea simptomelor. De asemenea, evitarea alimentelor procesate, zaharurilor, cărnii roșii și carbohidraților rafinați poate sprijini sănătatea microbiomului și reducerea mătreții, potrivit medicool.ro.

Aceste remedii naturale pot fi integrate ușor în rutina zilnică, oferind o abordare blândă și eficientă împotriva mătreții, fără a recurge imediat la tratamente chimice.