De ce să dormi fără pernă? Previne apariția unei boli grave a ochilor

Potrivit unor rezultate preliminare, publicate în British Journal of Ophthalmology, dormitul fără pernă ar putea contribui la reducerea presiunii intraoculare, un factor esențial în apariția glaucomului, una dintre principalele cauze de orbire ireversibilă.

Cum ar putea influența perna presiunea din ochi

Cercetătorii explică faptul că utilizarea mai multor perne modifică unghiul gâtului în timpul somnului și ar putea comprima vena jugulară. Această compresie ar afecta circulația sângelui și drenajul lichidului din ochi, cunoscut sub numele de umoare apoasă, care are un rol esențial în menținerea presiunii intraoculare.

În mod natural, presiunea din interiorul ochiului crește atunci când corpul trece din poziție verticală în poziție culcată. Din acest motiv, postura de somn ar putea avea un impact mai mare decât se estima anterior.

Desfășurarea studiului

Studiul a inclus 144 de adulți diagnosticați cu glaucom, cu vârste și forme diferite ale bolii. Timp de 24 de ore, cercetătorii au monitorizat presiunea intraoculară la intervale de două ore, atât în poziție șezândă, cât și culcată.

Ulterior, participanții au fost testați din nou cu capul ridicat pe două perne, pentru a observa eventualele modificări.

Rezultatele cercetării

Analiza datelor a arătat că:

la 67% dintre participanți, presiunea oculară a crescut atunci când capul a fost sprijinit pe perne;

creșterea medie a fost de aproximativ 1,6 mmHg;

fluxul sanguin ocular a fost redus în poziția cu perne;

efectele au fost mai accentuate la persoanele tinere și la pacienții cu glaucom cu unghi deschis.

De asemenea, testele efectuate pe voluntari sănătoși au indicat că ridicarea capului pe perne poate îngusta venele de la nivelul gâtului, influențând circulația.

Care sunt concluziile

Deși cercetarea nu stabilește o relație directă de tip cauză-efect, autorii susțin că poziția capului în timpul somnului ar putea influența presiunea oculară.

Pentru persoanele diagnosticate cu glaucom, evitarea pozițiilor care comprimă gâtul, inclusiv folosirea excesivă a pernelor sau a unui unghi de somn nepotrivit, ar putea reprezenta o măsură simplă, dar utilă, în gestionarea bolii pe termen lung.