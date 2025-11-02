De ce se servește cafeaua alături de un pahar cu apă: Ce spune știința despre acest obicei

1. Perceperea gustului cafelei

Apa ajută la curățarea papilelor gustative înainte de fiecare degustare, oferind astfel posibilitatea de a simți adevăratul gust al cafelei. Consumul unei guri de apă înainte de cafea nu doar potolește setea, pregătește papilele gustative pentru aromele complexe ale cafelei.

2. Evită iritarea gâtului și refluxul gastric

Pentru persoanele care consumă cafea pe stomacul gol, acest obicei este și mai important deoarece apa atenuează iritarea gâtului cauzată de aciditatea cafelei, reducând senzațiile neplăcute, precum arsurile sau refluxul gastric.

3. Menține hidratarea

În plus, apa consumată după cafea are un rol practic: cafeaua are proprietăți diuretice și poate provoca pierderea lichidelor din corp, iar apa ajută la menținerea hidratării.

4. Împrospătează respirația

De asemenea, apa împrospătează respirația, neutralizând gustul persistent de cafea. În unele cafenele se servește apă minerală pentru o curățare mai intensă a papilelor gustative, obicei ce provine din Viena secolului al XVII-lea.

Obiceiuri în diferite țări

După căderea Imperiului Otoman, vienezii au transformat consumul de cafea într-un adevărat ritual, care apoi s-a răspândit în Italia, unde predomină consumul de espresso, menținând astfel intensitatea gustului.

Obiceiurile legate de consumul de cafea diferă de la o cultură la alta. De exemplu, Finlanda înregistrează cel mai mare consum de cafea la nivel mondial.

Apă plată sau minerală?

Un studiu recent al Universității din Trieste a descoperit că un alt motiv pentru consumul de apă după cafea este legat de calitatea boabelor: dacă sunt necoapte, cafeaua usucă rapid gura, declanșând nevoia de hidratare imediată. Prin urmare, setea după cafea poate fi un semn că aceasta este de calitate inferioară

În privința tipului de apă, se recomandă apa plată deoarece apa minerală - care curăță mai bine papilele gustative - poate avea un efect anestezic asupra lor, diminuând percepția aromelor cafelei. Astfel, apa plată rămâne alegerea ideală pentru a însoți cafeaua, notează catine.ro.