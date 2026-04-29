Dieta prin miros: Aromele care elimină instantaneu foamea și îți salvează silueta

Legătura dintre sistemul olfactiv și hipotalamus, regiunea creierului responsabilă de reglarea apetitului, explică de ce anumite arome pot diminua dorința de a mânca.

Specialiștii susțin că, atunci când o persoană miroase anumite arome pentru o perioadă suficientă de timp, creierul poate interpreta semnalul ca fiind echivalentul consumului ade alimente. Acest fenomen, numit „sațietate senzorială specifică”, poate contribui la reducerea apetitului fără ingestia efectivă de calorii.

Vanilie, reducerea poftei de dulce

Studii realizate în Marea Britanie au arătat că aroma de vanilie poate avea un efect surprinzător asupra poftelor alimentare. Participanții care au fost expuși constant la acest miros au raportat o scădere semnificativă a dorinței de a consuma ciocolată și alte dulciuri.

Explicația ține de capacitatea mirosului dulce și intens al vaniliei de a activa centrii plăcerii din creier, oferind o senzație de satisfacție.

Măr verde și banană, inhibitori ai apetitului

Cercetări extinse, realizate pe mii de participanți, au evidențiat faptul că aromele de măr verde și banană pot contribui la controlul apetitului. Persoanele care au inhalat aceste mirosuri în momentele de foame au înregistrat, în medie, o scădere mai mare în greutate.

Aceste arome sunt percepute ca fiind dulci dar neutre, ceea ce ajută la calmarea poftei de mâncare.

Efectul paradoxal al ciocolatei negre

Deși este adesea asociată cu tentația, aroma de ciocolată neagră ar putea avea efectul opus. Unele studii indică faptul că mirosul intens al acesteia poate reduce nivelul grelinei, hormonul responsabil pentru senzația de foame.

Astfel, simpla inhalare a aromei ar putea diminua dorința de consum.

Mentă și grapefruit, efecte asupra apetitului și metabolismului

Aromele proaspete, precum menta, sunt asociate cu reducerea consumului caloric, în special în contextul mâncatului pe fond de stres sau oboseală.

În același timp, mirosurile de citrice, în special grapefruit, ar putea stimula metabolismul prin activarea sistemului nervos simpatic, contribuind la arderea grăsimilor și la reducerea apetitului, potrivit citymagazine.ro.