Este adevărat că un pahar de vin pe zi este bun pentru inimă?

„Oamenii nu ar trebui să creadă că este benefic pentru sănătate să consume vin”, spune dr. Oliver Guttmann, medic cardiolog de la spitalul Wellington din Londra.

Consumul moderant de vin are beneficii asupra inimii

Consumul de alcool este legat de hipertensiune arterială, boli hepatice, probleme digestive, de sănătate mintală și ale sistemului imunitar, precum și de cancer.

Studiile au arătat că un consum moderat de vin ar putea avea unele mici beneficii pentru inimă. Însă vinul nu este un medicament.

Vinul poate ajuta la scădedrea colesterolului „rău” (LDL), ceea ce poate reduce riscul de boli de inimă, probleme renale și accident vascular cerebral. Acest lucru se datorează compușilor care au efecte vasodilatatoare și antiinflamatorii, ajutând vasele de sânge să rămână deschise și flexibile.

Vinul roșu conține, de asemenea, antioxidanți precum resveratrolul, care se găsește în pielița strugurilor, care pot susține sănătatea inimii.

Avertisment OMS

Totuși, există avertismente majore. OMS a publicat o declarație în 2023 în care arăta că niciun nivel de consum de alcool nu este sigur. Beneficiile vinului pentru inimă sunt depășite de faptul că este un cancerigen din grupa 1, alături de azbestul și tutunul. Alte alimente - cum ar fi fructele de pădure și strugurii - oferă beneficii similare cu vinul, fără aceste efecte negative.

„Nu aș încuraja niciodată pe cineva care nu bea alcool să înceapă”, spune Guttmann. El afirmă însă că este nerealist să ne așteptăm ca toți cei care beau în prezent să devină abstinenti, adăugând că: „Moderația este esențială. Păstrați-o rațională. Alcoolul, în special berea sau băuturile spirtoase, are un conținut ridicat de zahăr și calorii, și poate deteriora ficatul.”

El recomandă să nu consumați mai mult de 20 de pahare mici de vin pe lună. Fundația Britanică a Inimii recomandă să nu beți mai mult de 14 unități de alcool în fiecare săptămână (6 pahare medii de vin), notează the guardian.com.

„Vinul nu este medicament”, spune Guttmann. „Nu vreau ca oamenii să creadă că pot mânca prost și să echilibreze totul cu un pahar de vin.”



