Inteligența artificială (IA) a stârnit interes la nivel global prin răspunsul la întrebarea „Este posibil ca un om să trăiască până la 140 de ani?”

Deși pare o fantezie, progresele științifice aduc mai aproape conceptul de longevitate extinsă și întinerire celulară.

IA a spus că principalul obstacol în calea longevității este stresul cronic, care afectează negativ sănătatea prin accelerarea îmbătrânirii, degradarea ADN-ului celular și afectarea funcțiilor organismului. Stresul se manifestă prin dureri de cap, probleme digestive, palpitații, amețeli, dureri în piept. În timp, aceste simptome pot suprasolicita inima și sistemul imunitar.

Totodată, menținerea organismului în stare permanentă de alertă crește nivelul cortizolului, hormonul stresului, care reduce capacitaea organismului i de a se eregenera, notează dcnews.ro.

Cum să avem o viață lungă și sănătoasă

Oameni care trăiesc în așa-numitele zone albastre, precum Sardinia, Okinawa sau Ikaria, depășesc adesea 100 de ani. Hrana este ferită de poluare iar relațiile sociale între membrii comunitățlor le aduce locuitorilor bucurie și liniște sufletează.

Jeanne Calment a fost persoana care a trăit cel mai mult, potrivit înregistrărilor oficiale, până la vârsta de 122 de ani și 164 de zile. Ea a avut mereu o aitudine relaxată față de problemele de z cu zi.

Reducerea stresului, somnul de calitate, alimentația echilibrată, mișcarea regulată și relațiile sociale autentice sunt recomandările-cheie pentru a prelungi viața.

Astfel, longevitatea nu depinde doar de biologie, ci și de atitudinea față de viață. Într-o lume agitată și plină de anxietate, se pare că secretul unei vieți lungi stă în echilibru și în modul sănătos în care alegem să trăim fiecare zi.​