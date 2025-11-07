Greutatea ideală și impactul asupra sănătății: Ce spune medicul Mihaela Bilic

Spcialista spune că greutatea ideală variază din punct de vedere al sănătății în limite largi, iar din punct de vedere estetic criteriile sunt mai stricte.

Cel mai important este să ne găsim greutatea la care ne simțim bine și mulțumiți de imaginea reflectată în oglindă.

Formule de calcul pentru greutate

Formulele populare pentru calculul greutății ideale includ:

Formula Broca - înălțimea minus 100, cea mai simplă și rapidă, dar fără ajustare pentru sex, vârstă sau compoziție corporală;

Formula Lorentz - face diferențele între femei și bărbați și introduce un indice de corecție;

Formula Creff - cea mai complexă, ia în calcul vârsta și tipul siluetei (normală, firavă, masivă).

Pentru o persoană cu înălțimea de 1,60 m și 40 de ani, greutatea ideală, conform formulei Creff, este 58 kg, dar variază în funcție de tipul siluetei.

Ce înseamnă greutatea ideală

Greutatea ideală este utilă în principal pentru evaluarea riscului asupra sănătății deoarece excesul de kilograme poate provoca boli, precum hipertensiune arterială sau diabet, iar subponderabilitatea crește riscul de osteoporoză și tulburări hormonale.

Pe de altă parte, imaginea corporală și satisfacția personală țin și de standardele sociale și percepția individuală.

Medicul subliniază că, indiferent de formulele matematice care calculează greutatea ideală, cea mai importantă este starea de bine a fiecăruia în propriul corp.​