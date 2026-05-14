Leguma devenită tratament pentru piele pe TikTok: Ce spun dermatologii?

Specialiștii avertizează însă că alimentația poate susține sănătatea pielii, dar nu poate înlocui rutina corectă de îngrijire sau tratamentele dermatologice.

Un nou trend pe TiikTok

În ultimele luni, tot mai mulți influenceri promovează conceptul de „a mânca produsele de îngrijire a pielii”, susținând că anumite alimente pot avea efecte similare produselor cosmetice. Printre cele mai populare exemple se află salata de morcovi cruzi, preparată cu morcovi feliați, castraveți, semințe de susan, sos de soia și ulei de măsline.

Trendul a devenit popular deoarece morcovii conțin beta-caroten, substanță pe care organismul o transformă în vitamina A, cunoscută și sub numele de retinol — ingredient folosit frecvent în cremele anti-aging și în tratamentele pentru ten.

Medicii atrag însă atenția că efectele acestor recomandări promovate online sunt adesea exagerate.

Avertismentul medicilor

Potrivit dermatologului Lauren Kole, de la University of Alabama at Birmingham, vitaminele și mineralele contribuie la sănătatea pielii, însă excesul nu aduce beneficii suplimentare.

„Deficiențele anumitor vitamine și minerale pot afecta părul, pielea și unghiile. Totuși, consumul excesiv nu este, cel mai probabil, benefic”, explică specialistul.

Experții spun că vitamina A ajută la regenerarea celulară și la menținerea sănătății pielii, însă cantitatea obținută prin alimentație nu are același efect ca tratamentele topice recomandate de dermatologi.

„Dieta nu este un substitut pentru îngrijirea adecvată a pielii. Ea poate completa rutina de îngrijire, nu o poate înlocui”, subliniază dr. Kole.

Dieta mediteraneană

Dermatologii spun că nu există un „aliment-minune” pentru ten, ci că sănătatea pielii depinde de o alimentație variată și echilibrată.

Specialiștii recomandă consumul constant de:

fructe și legume diverse;

proteine slabe;

alimente bogate în omega-3;

surse naturale de antioxidanți.

Potrivit experților, dieta mediteraneană este asociată cu beneficii pentru piele datorită efectului antiinflamator și aportului ridicat de nutrienți.

Avantajele preparării morcovilor

Nutriționistul Lizzy Davis explică faptul că beta-carotenul se regăsește și în alte fructe și legume portocalii sau roșii, iar varietatea alimentară este esențială.

„Varietatea este cheia unei diete sănătoase și a unei pieli sănătoase”, afirmă specialistul.

În plus, prepararea termică a morcovilor poate ajuta digestia fără să afecteze conținutul de fibre.

„Fibrele pot contribui indirect la sănătatea pielii prin reducerea inflamației. De asemenea, morcovii gătiți pot fi mai ușor de digerat”, explică Davis.

Specialiștii avertizează asupra sfaturilor de pe rețelele sociale

Medicii atrag atenția că popularitatea recomandărilor de sănătate de pe internet poate crea impresia falsă că există soluții rapide și universale.

Datele publicate de National Center for Complementary and Integrative Health arată că aproape 79% dintre utilizatorii de internet caută informații medicale pe rețelele sociale.

Experții recomandă ca sfaturile legate de sănătate și nutriție găsite online să fie verificate împreună cu un medic sau dietetician autorizat, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni dermatologice sau probleme hormonale.

Specialiștii subliniază că sănătatea pielii depinde de mai mulți factori, printre care genetica, hidratarea, somnul, protecția solară și îngrijirea adecvată. Salata de morcovi poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu poate înlocui produsele și tratamentele recomandate de dermatologi, potrivit dcmedical.ro.